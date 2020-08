Inuyasha: trailer e data d’inizio della nuova serie animata

Finalmente dal Giappone giungono due sicurezze riguardo la nuova serie di Inuyasha: una data ufficiale d’inizio e un succoso trailer in cui possiamo vedere finalmente in azione le protagoniste dell’anime. Inuyasha è uno degli anime più popolari in Giappone, nonostante siano passati più di 10 anni dalla fine delle trasmissioni in tv. Proprio per accontentare i numerosi fan della serie ispirata al manga originale di Rumiko Takahashi, lo studio Sunrise proporrà un sequel della storia incentrata sulle figlie di Inuyasha e Sesshomaru: “Yashahime: Princess Half-Demon”.

INUYASHA NUOVA SERIE: TRAMA

Un viaggio al di là del tempo per le figlie Sesshomaru e suo fratello Inuyasha. Nel Giappone d’epoca Sengoku le sorelle Towa e Setsuna vengono separate nel corso di un incendio. Nella disperata ricerca della sorellina, Towa trova un passaggio che la catapulta nel presente, dove viene ritrovata da Sota, fratello di Kagome. La piccola vivrà nel Giappone odierno venendo cresciuta dalla famiglia Higurashi.

Passano 10 anni. il portale si riapre e finalmente Towa potrà ricongiungersi con la sorella Setsuna, intanto divenuta cacciatrice di demoni al servizio di Kohaku. Tuttavia, Setsuna sembra aver perso qualsiasi ricordo della sorella. In compagnia della cuginetta Morowa, figlia di Inuyasha e Kagome, le tre ragazze intraprendono un epico viaggio tra passato e presente alla ricerca delle loro origini.

IL PRIMO TRAILER COMPLETO

Dopo un po’ di attesa, finalmente Viz Media ha pubblicato il primissimo trailer della nuova serie di Inuyasha. È stata diffusa, inoltre ,a nuova key visual che è possibile vedere come immagine in evidenza di questo articolo. Come informa Animeclick, la serie anime sarà trasmessa in Giappone a partire dal 3 ottobre sulla rete televisiva YTV / NTV. Qui di seguito il trailer di Yashahime: Princess-Half Demon.

Yashahime: Princess Half-Demon | Official Announcement | VIZ

Sono stati svelati anche i chara design delle due gemelle dall’autrice del maga originale, Rumiko Takahashi. La celebre fumettista giapponese, soprannominata la regina dei manga, è conosciuta a livello internazionale per altri best-seller quali Lamù, Maison Ikkoku, Ranma 1/2 e Rinne.

“Yashahime: Princess Half-Demon” color character designs for Sesshomaru’s twin daughters Towa Higurashi and Setsuna.



The series will air Saturdays at 5:30 PM on ytv and NTV in Japan beginning this fall. (Sunrise)https://t.co/a147ADmwkA pic.twitter.com/DRlklRLmo6 — A.I.R (Anime Intelligence (and) Research) (@AIR_News01) August 1, 2020

