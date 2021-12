Amici 21 – pomeridiano: chi sono i tre nuovi allievi Crytical, Cristiano e Cosmary

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda oggi domenica 5 dicembre, come sempre su Canale 5.

L’appuntamento odierno vede, purtroppo, ben tre eliminazioni: quella di Tommaso Cesana, di Guido Domenico Sarnataro e di Virginia Vorraro.

Il cantante, allievo della Cuccarini, perde la sua sfida contro il rapper Crytical, aka Francesco Paone. Nato a Pescara 17 anni fa, il giovane artista vive a Montesilvano in Abruzzo. Ha scritto un inedito intitolato Pescara d’inverno che racconta le emozioni vissute da un ragazzo della sua età durante la pandemia.

Un’eliminazione, vissuta in modo particolarmente sofferto da parte del pubblico in studio, quella di Guido Domenico, il ballerino di Somma Vesuviana allievo della Celentano. La professoressa, nelle scorse settimane aveva espresso delle forti riserve (non sulla sua qualità di ballerino ma sulla sua capacità di adattarsi al programma e alle sue tempistiche) sul giovane, arrivando all’ipotesi di sostituirlo.

Per evitare di compiere una scelta così difficile e (anche infelice), la maestra ha preferito metterlo in sfida, piuttosto che sostituirlo, con un ragazzo che aveva apprezzato molto ai casting. Si tratta del catanese Cristiano Labozzetta che aveva già fatto il suo ingresso in casetta due giorni fa.

E infine anche la ballerina Virginia Vorraro deve cedere il suo banco dopo una sola settimana dall’assegnazione immediata. Al suo posto, dopo una sfida giudicata da Garrison Rochelle, entra Cosmary Fasinelli. La giovane pugliese è stata tra le finaliste di Miss Italia nel 2019, ha partecipato (incantando Maria De Filippi) A tu si que vales nel 2017 e ha tentato di entrare nella scuola di Amici già nel 2018.