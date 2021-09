La casa di carta parte 5 – Netflix: Recensione dei primi due episodi

Da oggi, 3 settembre, potete trovare su Netflix i primi cinque episodi della quinta e ultima parte de La casa di carta. I restanti 5 come già vi avevamo anticipato usciranno invece a dicembre. Abbiamo visto i primi due episodi ed ecco la nostra breve recensione

Il primo episodio de La casa di carta parte 5 inizia esattamente dove avevamo lasciato la banda. Infatti, Lisbona è rientrata ingegnosamente e pericolosamente all’interno del Banco di Spagna proprio sotto gli occhi della polizia. Il Professore intanto sembra in trappola nelle mani di Sierra che ha trovato il suo nascondiglio. Fin dai primi minuti avvertiamo l’angoscia di Lisbona e piano piano degli altri dato che Il professore è in silenzio da troppo tempo e in una situazione ad alto rischio.

I timori diventano certezza quando la banda scopre che il professore è nelle mani della ex ispettrice. Tuttavia, la polizia e l’esercito, entrato in scena in questa ultima parte, sono almeno all’inizio all’oscuro che il Professore sia stato trovato. Sierra infatti agisce da sola e sembra decisa a cercare vendetta più che giustizia. All’interno del Banco di Spagna l’assenza di Nairobi e la mancanza di un piano di fuga creano tensioni. La tensione sfocia presto nel caos e gli ostaggi capeggiati da Arturo proveranno ad approfittarne.

I primi due episodi de La casa de papel 5 scorrono velocemente e con un buon ritmo. Anche se siamo convinti che questa serie sia stata portata avanti forse per un paio di stagioni di troppo questo inizio del gran finale non ci è dispiaciuto. Abbiamo ritrovato anche buoni dialoghi, ironia e colpi di scena che un po’ ci erano mancanti nella scorsa parte. Staremo a vedere come proseguirà!