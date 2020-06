La casa di carta 5: Alvaro Morte commenta il futuro del Professore

La casa di carta 4 ha avuto un finale che lascia spazio a molte domande (scoprilo qui). Al momento non sappiamo quando vedremo la quinta parte ma le teorie dei fan sono moltissime. Alvaro Morte che veste i panni de Il professore ha parlato del tipo di futuro che vorrebbe per il suo personaggio. Non tutti apprezzeranno quello che ha detto. Ecco qualche dettaglio in più!

Durante una video intervista in occasione del Chelsea Film Festival, riportata Express.co.uk e altre testate ha detto: Sono consapevole che questo commento mi renderà molto impopolare. Tuttavia, il Professore era un ragazzo molto strano, un ragazzo molto solo. Quello che è successo con la banda e la ricerca dell’amore rappresentano un breve capitolo della sua vita. Se parliamo della fine del personaggio, penso che a un certo punto mi piacerebbe vederlo tornare a quella solitudine, quella vita solitaria a cui è più abituato e in cui sembra più a suo agio. Cosa si nasconde dietro questo commento? Lisbona e il Professore si lasceranno nella prossima stagione de La casa di carta?

La loro storia ha superato molti ostacoli. Lisbona ha rinunciato al suo lavoro nella polizia, ha messo in pericolo la sua famiglia e perso molti amici. Un semplice litigio non potrebbe mettere fine a una relazione come la loro. Che ci sia in serbo una tragedia? Nel finale della quarta parte Lisbona ha raggiunto la banda all’interno del Banco di Spagna.

Poco prima era morta Nairobi provocando un enorme shock in tutti i compagni. Negli ultimi secondi infine Alice Sierra ha scovato Il professore che sembra ormai spacciato. Per sapere il futuro di tutti i personaggi e delle loro storie di vita e d’amore non ci resta che aspettare qualche informazione in più!