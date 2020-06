Estate 2020: ecco 6 libri da leggere durante le vacanze

Leggere è una delle attività ricreative per eccellenza. Infatti, che si passino le vacanze al mare, in montagna o in città, non c’è niente di meglio che un buon libro per ingannare il tempo. Ecco cinque libri che ci faranno vivere ore di leggerezza, di avventura e di riflessione durante quest’estate 2020.

1 – Il Collegio 1982 di Rai Libri. Dall’omonimo reality sulla scuola d’altri tempi un libro sui protagonisti della nuova edizione. In una cornice grafica e colorata tutte le storie dei loro beniamini, le curiosità, i retroscena, le notizie inedite.

2 – Isolament(e)o di Nicole Rossi. “Quella rabbia che per anni mi aveva incendiato l’anima, ora avevo imparato a usarla per riscaldare la mia vita. Mi sentivo, dopo tanti anni da LOSER, una LOVER completa”. Il libro di una sognatrice che non stacca mai i piedi da terra. Eclettica e versatile. Testa calda e amica sincera. Anima incontenibile. Il diario mai scritto di Nicole Rossi, protagonista di Pechino Express e de Il Collegio.

3 – Ma grande come il mare. Il romanzo di Amici ispirato alla Bohème di Alfonso Signorini. Rudy è un cantante lirico tanto bravo quanto determinato, il candidato alla vittoria del talent show più importante d’Italia. Ma un giorno, rimasto per caso da solo, incontra Mimì, cantante dell’altra squadra, e se ne innamora perdutamente. Accanto a lei depone la corazza e si riscopre fragile, fallibile, perché è costretto ad ammettere che ci sono cose che non può controllare. Mimì infatti è malata, di un male misterioso che le cova dentro minacciando il suo percorso verso il successo e forse addirittura la sua vita. Accanto a loro, nella scuola di Amici, un gruppo di giovani artisti pieni di passioni e sentimenti.

4 – Naked. Tutto quello che non avete mai visto di Benji e Fede. Noi due. La nostra storia, senza filtri. Il futuro, tutto da scrivere. Una fine. Un nuovo inizio.

“Dopo aver letto questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. «Non so come fate a fare questa vita», ci dicono qualche volta gli amici.

La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin. Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora”.

5 – La compagnia del Cigno. Storia di un’amicizia favolosa di Rai Libri. Passione, determinazione, disciplina e dedizione. Matteo, Barbara, Domenico, Sara, Robbo, Sofia e Rosario, i protagonisti della Compagnia del Cigno, sanno che solo così potranno primeggiare nel liceo musicale e conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ma ognuno di loro ha una storia personale: intimo, sociale, tenero o triste che sia, ogni racconto rivela l’intensità e la freschezza dell’adolescenza, un amore smisurato per la musica e lo sguardo fiducioso verso il futuro.

6 – Questa è l’America – Storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro futuro di Francesco Costa. Un messaggio molto importante in questo periodo storico in cui non si fa altro che parlare di razzismo e del movimento Black Lives Matter.

