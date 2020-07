In una recente intervista esclusiva concessa al magazine Forbes, Jaden Hossler (star di TikTok ed ex membro della Sway House) ha rivelato alcuni particolari molto delicati della sua vita personale.

Nello specifico, Jaden Hossler ha raccontato di aver sofferto di depressione e, alla luce di ciò, di aver persino tentato il suicidio. I problemi di salute mentale, per fortuna, sembrano essere ormai per Jaden soltanto un brutto ricordo.

Ecco un estratto dell’intervista dove Jaden Hossler ha parlato del suo periodo più buio:

Questa cosa la vorrei spiegare alle altre persone perché l’ho imparata io in prima persona. Il dolore è una cosa molto importante per le persone. In molti cercano di sfuggirvi, io l’ho fatto per gran parte della mia vita, ma non puoi davvero fuggire dal dolore. Quello che puoi fare piutosto è scegliere il modo in cui ti colpisce. Puoi lasciare che ti distrugga oppure puoi lasciare che ti carichi e ti permetta di diventare una persona migliore.

Jaden Hossler ha poi proseguito aggiungendo:

Per quanto riguardala mia esperienza io ho avuto sopportare tanto odio nel mio cuore crescendo. Ho dovuto sopportare tante cose che mi hanno portato ad odiare me stesso e le persone intorno a me. Non apprezzavo la vita umana o niente di simile. E poi all’ultimo anno di scuola è successa una cosa con una persona a me molto cara che mi ha portato al punto più buio della mia intera esistenza.

Ed è qui che la star di TikTok ha parlato di suicidio per la prima volta:

Ero davvero molto bravo a scuola e negli sport, ma all’ultimo anno ho abbandonato tutto. Non sono andato a scuola per tipo 4 mesi. Non ho mai lasciato la mia stanza. Pesavo tipo 40 chili, ho cercato di suicidarmi due volte. Non avevo nulla a cui aggrapparmi. Ma dopo quel tentativo mi sono reso conto di quanto egoismo io mi stessi circondando. Tutto quello che stavo facendo in quel momento della mia vita era per me stesso e dopo quell’evento mi sono ripromesso che non avrei più mentito. Prima vivevo di bugie e manipolazione, poi ho smesso di mentire. Le persone hanno paura di dire la verità perché al momento è una cosa che ti può angosciare.