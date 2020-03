La casa di carta 4: Dove eravamo rimasti? Ecco un recap della terza parte

Da venerdì sarà disponibile su Netflix la quarta stagione de La casa di carta (guarda il trailer). Nell’attesa di rispondere alle tante domande che il finale ha lasciato aperte ecco un breve recap per ripartire senza perdersi nulla.

La terza parte de La casa di carta inizia con i membri della banda felici e spensierati (anche se ricercati) dispersi in varie zone del mondo. Dopo mesi passati insieme a Rio su un’isola deserta Tokyo decide che ha bisogno di un cambiamento. La decisione peggiore che potesse prendere ovvero lasciare l’isola sicura per una città caotica brasiliana. La polizia di tutto il mondo infatti aspettava solo un passo falso. I militari non riescono a catturare lei ma Rio dopo una chiamata tra i due che viene intercettata. Tokyo decide quindi di contattare il professore per una missione di salvataggio.

Il professore organizzerà una nuova rapina. Un colpo che, come capiamo dai flashback, aveva organizzato suo fratello Berlino insieme a un amico che sarà poi Palermo. Un omaggio a uno dei migliori personaggi de La casa de Papel morto nel finale della prima parte. La banda si riunisce per rapinare il Banco di Spagna con due nuovi acquisti: Marsiglia e Bogotà.

Un finale all’ultimo respiro con tanti colpi di scena

Nella famiglia sono entrate anche Lisbona (ispettrice Murillo) e Stoccolma (compagna di Denver). Tra momenti difficili, tensioni interne al gruppo, torture, ricatti grazie a documenti riservati di atti illeciti del governo e una nuova e spietata ispettrice arriviamo al finale in cui la banda sembra sconfitta.

Nairobi morirà? Rio e Tokyo torneranno insieme? Denver combatterà il suo lato più aggressivo che spaventa Stoccolma? Il professore tornerà lucido e scoprirà l’inganno del finto omicidio di Lisbona? La banda reggerà la tensione? Gli ostaggi tra cui c’è l’abile killer a capo della sicurezza della banda come si comporteranno? Conosceremo meglio l’ispettrice Sierra?

Ecco un breve video recap de La casa di carta 3 rilasciato da Netflix:

#LCDP Recap Parte 3 per rituffarci nel banco di Spagna con lo stesso slancio di Arturito.

*attenzione contiene spoiler* pic.twitter.com/pYPDR75Snw — Netflix Italia (@NetflixIT) March 29, 2020