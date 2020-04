Lindsay Lohan: audio, testo e traduzione di Back To Me

Un ritorno sulle scene completamente inaspettato. Stiamo parlando di Lindsay Lohan che ha rilasciato il suo nuovo singolo Back To Me. La cantante e attrice divenuta famosa grazie a numerosi ruoli in film Disney è tornata con questo brano accattivante e orecchiabile anche se non si tratta di nulla di estremamente originale in ambito musicale.

L’ultimo album della cantante risale al 2005 dal quale erano stati estratti singoli diventati popolari come Rumors e Confession Of a Broken Heart.

Scopri qui sotto audio, testo e traduzione di Back To Me di Lindsay Lohan:

Audio di Back To Me di Linday Lohan:

Back To Me

Testo

I used to blame me when shit got crazy (Hey)

I can’t think too much ’bout what they say (Yeah)

And now these Sundays got me feeling like Mondays (Hey)

I know I drink too much, but it’s okay

Traduzione

[Pre-Chorus] My life is full of ripped up pagesI’ve been weak, contagiousBut I’m coming back, I’m coming back to meOh, but I know that everything changesHard things turn to basicsNow I’m coming back, I’m coming back to meTo me, yeahTo me, yeah, to me, yeah, to me, yeah [Chorus] (Hey) Now I’m coming back to me(Hey) Now I’m coming back to me(Hey) Now I’m coming back to me(Hey) Now I’m coming back to me(Hey) Now I’m coming back to me(Hey) Now I’m coming back to me [Verse 2] When life gets harderAnd the mind gets darker (Hey)Remind myself, never too late (Yeah)‘Cause I know that I cut it too deepAnd I know that I wanted to leave (Hey)So easily, we just walk away [Pre-Chorus] My life is full of ripped up pagesI’ve been weak, contagiousBut I’m coming back, I’m coming back to meOh but I know that everything changesHard things turn to basicsNow I’m coming back, I’m coming back to meTo me, yeahTo me, yeah, to me, yeah, to me, yeah [Chorus] (Hey) Now I’m coming back to me(Hey) Now I’m coming back to me(Hey) Now I’m coming back to me(Hey) Now I’m coming back to me(Hey) Now I’m coming back to me(Hey) Now I’m coming back to me [Bridge] I’ma do it right and let it goEverything I can’t controlShoulda done it long agoCalling back toI’ma do it right and let it goEverything I can’t controlShoulda done it long ago [Chorus] To me, yeah (Hey)To me, yeah (Hey)To me, yeah (Hey)To me, yeahTo me(Hey) Now I’m coming back to meTo me(Hey) Now I’m coming back to meTo me(Hey) Now I’m coming backYeah, I’m coming backYeah, I’m coming back to meTo me(Hey) Now I’m coming back to meTo me(Hey) Now I’m coming back to meTo me(Hey) Now I’m coming backYeah, I’m coming backYeah, I’m coming back to me

mi sono sempre incolpata quando le cose diventavano folli

non riesco a pensare a quello che dicono

e adesso queste domeniche mi fanno sentire come se fosse lunedì

so di bere troppo ma va bene

la mia vita è piena di pagine strappate

sono stata debole, contagiosa

ma sto tornando, sto tornando da me stessa

oh, ma adesso che tutto è cambiato

le cose difficili ritornano normali

adesso torno, ritorno da me

da me

da me, si si, da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

quando la vita si fa difficile

e la mente diventa più cupa

ricordo a me stessa che non è mai troppo tardi

perché so che che finirò per separare le cose

e so di voler andare via

così facilmente, andiamo via

la mia vita è piena di pagine strappate

sono stata debole, contagiosa

ma sto tornando, sto tornando da me stessa

oh, ma adesso che tutto è cambiato

le cose difficili ritornano normali

adesso torno, ritorno da me

da me

da me, si si, da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

farò il giusto e andrò via

tutto quello che non posso controllare

lo avrei dovuto fare tempo fa

richiamare indietro

lo farò nel modo giusto e lascerò andare

tutto quello che non posso controllare

lo avrei dovuto fare tempo fa

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me

adesso torno da me