La casa di carta 4: I dettagli del trailer e le prime immagini (FOTO)

Netflix ha diffuso ieri l’esplosivo trailer de La casa di carta 4 (guardalo qui)! Qualche settimana fa vi avevamo aggiornato con alcune anticipazioni. Con il trailer e le nuove immagini promozionali abbiamo ulteriori dettagli per farci un’idea di quello che succederà. Una cosa è certa l’inizio sarà un vero caos e vedremo se Il professore recupererà la lucidità giusta per salvare la banda.

Al 3 aprile manca meno e l’attesa cresce di giorno in giorno. La Casa di Carta 4 inizia nel caos: il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata. Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo. La preoccupazione dei fan è tutta per Nairobi che vediamo sanguinante ed esanime. Le lacrime di Rio, Denver e Helsinki fanno pensare ovviamente al peggio.

I nervi di tutti sono a fior di pelle e lo intuiamo anche nello stallo alla messicana che coinvolge la banda. Arturo poi ricorda in modo preoccupante alla banda che non sono invincibili. Alicia che mette sotto pressione Raquel e la ricatta mette ulteriore tensione. L’ispettrice rimarrà fedele al professore e agli altri? Nelle immagini c’è spazio anche per dei flashback (o flashforward?) in cui vediamo Tokyo, Lisbona, Nairobi e Stoccolma ballare felici.

Un colpo al cuore ci mostra poi Berlino che avrà sicuramente ancora qualcosa da raccontare. Un’altro dettaglio toccante del trailer de La casa di carta è un pupazzo che sembra saltare in aria. Tensione, dramma, caos, ricatti e una sola domanda: la banda si salverà?

Ecco le prime immagini de La casa di carta 4:

Courtesy of Netflix