Alessia Cara: con I Choose è nella colonna sonora di The Willoughby’s

È uscito oggi il nuovo singolo di Alessia Cara I Choose parte della colonna del film di animazione Netflix disponibile dal 22 aprile The Willoughby’s. Ad accompagnare il brano, il video ufficiale con le immagini del film e di Alessia Cara.

Nel film di animazione Netflix Original basato sul popolare libro per bambini scritto da Lois Lowry, Alessia Cara presta la sua voce ed è protagonista (Jane) al fianco di famosi attori quali Will Forte, Maya Rudolph, Terry Crews, Martin Short, Jane Krakowski e Ricky Gervais.

Trama del film The Willoughby’s

Il film di animazione segue le peripezie dei figli dei Willoughby che, convinti che sarebbe stato meglio crescere da soli, escogitano un piano per mandare in vacanza i loro egoisti genitori, ma imparano a fatica che essere cresciuti da soli non è una buona idea, così si lanciano in un’avventura per trovare il vero significato della famiglia. Una storia commovente di fratelli e sorelle che si ritrovano insieme attraverso le sfide che affrontano mentre cercano di liberarsi dei loro egocentrici genitori. È una storia di ricerca dell’amore e che la famiglia può essere quella che si sceglie.

Biografia di Alessia Cara

Alessia Cara (vero nome Alessia Caracciolo) è nata in Canada da genitori di origine italiana. Si è imposta all’attenzione della scena musicale nel 2015 con il suo primo singolo, Here, un inno generazionale che è diventato un successo in tutto il mondo.

Dopo un primo EP, Four Pink Walls, a novembre 2015 è seguito il suo album di debutto, Know it all, certificato platino. Nel 2016 è il turno della hit Scars to Your Beautiful, un brano viscerale sull’identità femminile, la percezione del proprio corpo e i comportamenti deleteri che adottiamo in nome della bellezza. La successiva Stay, con Zedd, è arrivata alla n°1 della classifica americana e ha venduto oltre 2 milioni di copie.

Inoltre, nel 2016 ha prestato la sua voce alla colonna sonora del film Disney Oceania con il brano How Far I’ll Go, scritto dal rivoluzionario autore del musical Hamilton, Lin-Manuel Miranda.