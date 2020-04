La casa di carta 4: Berlino canta “Ti amo” in italiano (VIDEO)

La casa di carta 4 è finalmente disponibile su Netflix (guarda il trailer qui) e noi abbiamo già iniziato il binge-watching. I momenti di massimi tensione interni alla banca di Spagna sono emozionanti ma negli otto episodi c’è stato spazio anche per momenti molto romantici. In particolare, il matrimonio di Berlino è stato un piacevole e divertente attimo di normalità con un omaggio all’Italia.

Infatti, il fratello del professore durante i festeggiamenti nel chiostro del convento ha cantato Ti amo di Umberto Tozzi (in italiano) con i frati come coro. Berlino e Tatiana hanno coronato il loro sogno d’amore che sarà breve ma come ricorda l’uomo al fratello saranno intensi e divertenti.

Un inno alla vita di fronte a una morte certa che alla fine farà emozionare anche il timido professore che si unirà alla danze con Marsiglia e Palermo. Un matrimonio non convenzionale ma comunque bello e con una colonna sonora decisamente romantica.

Ecco il video di Berlino che canta Ti amo in La casa de papel:

Berlin Canta / Berlin sings "Ti Amo" | La Casa De Papel: 4 Boda

Ti Amo di Umberto Tozzi nella prima puntata della 4 stagione della #LaCasadicarta è magia.#lacasadepapel #lacasadepapel4 — Giovanni Germano (@giovannigermano) April 3, 2020