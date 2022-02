Shawn Mendes debutta come doppiatore in Lyle Lyle, Crocodrile

Shawn Mendes è il doppiatore del simpatico protagonista del film intitolato Lyle Lyle, Crocodrile.

Si tratta di un adattamento cinematografico dei romanzi per bambini scritti da Bernard Waber negli Anni ’60.

La data di distribuzione sul grande schermo della pellicola, secondo quanto riportato da Deadline, è prevista per il 18 novembre 2022.

Nel film ci saranno anche le voci del quattro volte candidato all’Oscar Javier Bardem, Constance Wu e Winslow Fegley.

Il film è accompagnato dalle musiche originali di Benj Pasek e Justin Paul (già autori di musical di successo come Dear Evan Hansen e vincitori dell’Oscar grazie a La La Land).

Gli stessi Pasek e Paul sono inoltre i direttori esecutivi del live action. Anche l’artista canadese si occuperà della composizione di alcuni brani della colonna sonora.

Lyle Lyle, Crocodrile con la voce di Shawn Mendes è un musical di Sony Pictures. Will Speck e Josh Gordon dirigono il film basato sul celebre lavoro dello scrittore statunitense.

La trama del film con Shawn Mendes

La storia parla del coccodrillo Lyle che vive a New York. Il rettile aiuta la famiglia Primm, occupandosi delle faccende quotidiane e di giocare con i bambini del vicinato. Lyle è felice. Ma un giorno un vicino, Mr. Grumps, irrompe nella sua serenità, come un fulmine a ciel sereno, affermando che il coccodrillo dovrebbe essere stare in uno zoo. Lui e la sua famiglia non amano i coccodrilli e respingono ogni gesto buono di Lyle. Ci vorrà tutto il suo fascino e il suo coraggio per rivelare l’eroe e l’amico dietro il grande sorriso da coccodrillo.