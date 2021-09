La Sabri sogna Il Giro del Mondo in 80 Giorni con i fan: Intervista!

Preparati a vivere un viaggio indimenticabile insieme a La Sabri! La YouTuber è uno dei vocal talent de Il Giro del Mondo in 80 Giorni, lungometraggio d’animazione ispirato al grande classico di Jules Verne.

Diretto dal regista Samuel Tourneux, il film sarà distribuito da Notorious Pictures al cinema dal 9 settembre.

Nel film La Sabri doppierà Aouda, una rana esotica e volitiva, nonché una principessa che detesta la corona e tutti i fronzoli reali e ama l’avventura come Passepartout e Phileas.

In attesa di andare a vedere il film al cinema vi lasciamo con la sua intervista in cui ci ha raccontato della somiglianza con il suo personaggio (che si è anche tatuata sotto la spalla!) e del suo sogno: fare davvero il giro del mondo, ma non da sola, insieme ai suoi fan.

La trama del film

Passepartout, una scimmietta ingenua ma vivace, ha sempre sognato di partire per un’avventura. L’opportunità arriva sotto forma di Phileas Frog, un esploratore e artista della truffa, e una scommessa multimilionaria: stabilire il nuovo record del giro del mondo in 80 giorni.

Da deserti in fiamme a giungle misteriose, da intrepide principesse a locuste adoratrici di vulcani, Passepartout scoprirà quanto vasto, meraviglioso e folle sia il mondo.

Chi è La Sabri?

Sabrina Cereseto, meglio conosciuta come La Sabri, è una popolarissima creator YouTube con milioni di follower. Ormai da tanti in rete, La Sabri ha sempre sperimentato cercando di rinnovarsi molto: per questo motivo è considerata un po’ come la sorella maggiore di YouTube Italia: l’amica più grande che tutte le ragazzine e i ragazzini vorrebbero avere. Con più di 4 milioni di amici è il più grande profilo femminile sul target 6-12. Quella ne Il Giro del Mondo in 80 Giorni è la sua prima esperienza di doppiaggio.

