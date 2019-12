Cristina D’Avena torna con la sigla del remake di Holly e Benji

Cristina D’Avena presterà la sua voce per la sigla di un nuovo cartone animato, Capitan Tsubasa, che è il remake di Holly e Benji. Il brano è intitolato Tutta d’un fiato (fino al fischio finale) e sarà disponibile da domani, venerdì 20 dicembre, in tutti gli store digitali.

La sigla è firmata dalla stessa D’Avena in collaborazione con un trio di autori molto noti nella scena musicale italiana e internazionale. Si tratta di Jacopo Ettorre, Giordano Cremona e Federico Mercuri.

La canzone ha dalle sonorità moderne e pop, con tutte quelle caratteristiche per diventare un vero e proprio tormentone. In effetti, come è già successo tante volte nella carriera di Cristina D’Avena.

La serie Capitan Tsubasa andrà in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Italia 1, a partire dal 23 dicembre. I 52 episodi seguono fedelmente il racconto del manga ideato nel 1981 che vede protagonisti i piccoli calciatori Holly e Benji.

Forte dello straordinario successo del primo volume del progetto, Cristina D’Avena ha rilasciato Duets Forever, un secondo album all’interno del quale un nutrito gruppo di artisti italiani cantano insieme all’interprete bolognese le più celebri sigle dei cartoni animati della nostra infanzia.

Più recentemente, la cantante ha realizzato il suo più grande sogno: cantare una sigla originale Disney. Cristina ha, infatti, prestato la sua voce per la canzone principale della nuova serie animata di Disney Channel, 101 Dalmatian Street.

Ad inizio anno, inoltre, l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston per duettare con Federica Carta e con Shade per il brano sanremese Senza Farlo Apposta.