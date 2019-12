Irama e RIKI sono stati esclusi dal Festival di Sanremo 2020?

Sembra proprio che due cantanti lanciati da Amici, Irama e Riki, non saranno presenti alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Per il primo, questa sarebbe stata la seconda volta nella categoria Big, dopo il successo dell’anno scorso con La ragazza dal cuore di latta. Mentre per RIKI sarebbe stata la prima.

La rivista Chi dichiara che Irama sia stato escluso da Amadeus, direttore artistico e conduttore dalla manifestazione. Lo stesso giornale riporta che il cantante non riesce a spiegarsi questo rifiuto. Proprio in questi giorni, Irama è al centro di una questione molto delicata che riguarda la sua hit Nera, visto che è accusato di plagio dalle Iene.

Il giornale aggiunge che Il Festival di Sanremo 2020 punterà su cantanti che hanno fatto un percorso artistico “tradizionale”. Dunque senza per passare per alcun talent show, come ad esempio il bravissimo Marco Masini.

Il cantante Riki, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al quotidiano Il Messaggero, aveva spiegato la sua rivoluzione artistica avviata sui social network e aveva parlato dei suoi progetti futuri. E tra di essi avrebbe potuto esserci anche il Festival di Sanremo. Il cantante aveva confessato di essere diventato molto più selettivo in merito alle sue apparizioni televisive. Ma che il Festival poteva ancora rappresentare per lui un obiettivo.

Non sappiamo se Irama e RIKI, siano stati effettivamente esclusi dalla kermesse trattandosi di notizie non ancora ufficiali. Intanto, però sappiamo che domani sera, 19 dicembre, su Raiuno verranno decretati i cinque vincitori di Sanremo Giovani e a concorrere ci saranno altri due ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Jefeo e Thomas. Insieme a questi cinque, costituiranno la sezione Nuove Proposte i due vincitori di Area Sanremo e la vincitrice di Sanremo Young.