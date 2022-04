Amici 21: Carola eliminata piange tra le braccia di Luigi

Carola è stata eliminata durante la quinta puntata del Serale di Amici 21. La ballerina della maestra Celentano ha dovuto sfidare nel duello finale un altro ballerino, Dario, nella puntata di sabato 16 aprile. Il futuro di Carola, però, è appena cominciato: Maria De Filippi ha confessato che Fabrizio Monteverde, coreografo del balletto di Roma, aveva già in programma di incontrarla per farle una proposta molto importante. Le verrà offerto il ruolo Giulietta nel balletto “Romeo e Giulietta” che debutterà ad Ottobre al teatro olimpico di Roma.

La cosa più agrodolce, però, dell’eliminazione di Carola è stata vederla dire addio a Luigi; già durante la puntata il cantante aveva indossato gli occhiali da sole per non mostrare l’emozione di vedere la ballerina al ballottaggio. Tornati in casetta per aspettare l’esito della votazione, i due si sono appartati in un angolo: Carola era molto nervosa, ma ha voluto aprirsi del tutto con Luigi, confessando che gli vuole molto bene, che lui la ispira a dare il meglio e che è bello. Dal canto sui lui ha cercato di incoraggiarla complimentandosi per come ha ballato in puntata.

Dopo l’annuncio dell’eliminazione Carola ha chiesto di restare sola con Luigi; tra lacrime ed abbracci gli ha detto di vincere. Tra i due poteva per nascere qualcosa di importante, ma le cose non erano andate a finire come Carola avrebbe sperato ed era stata proprio lei a raccontarlo a fine Gennaio:

Il mio rapporto con Luigi ha influito tanto sul mio percorso. Mi stavo innamorando di lui, sarebbe stato più semplice ammetterlo. Invece non l’ho mai ammesso a lui come non l’ho mai ammesso a me stessa. Proprio perché sapevo che tanto avrei perso. Era un sentimento che non era reciproco e quando l’ho realizzato penso di essere arrivata a un punto di esaurimento. A quel punto il nostro distacco è stato necessario. Il nostro rapporto era diventato scontroso e pesante. Mi è dispiaciuto tanto perché ci volevamo tanto bene, a prescindere.

La reazione sui social all’eliminazione di Carola:

Mi dispiace che sia finita così.

Sappiamo che tutti, prima o poi, usciranno e uno solo sarà il vincitore, lo sappiamo benissimo MA tu eri da FINALE e invece, oggi, ci ritroviamo così.

Avrai un bel futuro, poco ma sicuro.

Grazie di tutto Carola ❤️ pic.twitter.com/UKCnXmowrT — AMICI NEWS (@amicii_news) April 16, 2022