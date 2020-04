La videorecensione di Final Fantasy VII!

Il tanto atteso remake di Final Fantasy VII è finalmente arrivato nei negozi, suscitando già qualche polemica tra i fan più intransigenti che non hanno visto di buon occhio alcune delle modifiche apportate da Square Enix al gioco rispetto all’originale del 1997.

Se volete sapere tutto sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione video qui in basso. In soli tre minuti e con un format rapido vi svela se l’avventura con protagonista Cloud Strife è meritevole o meno di essere giocata!

Final Fantasy VII è stato uno dei GDR più rivoluzionari della storia. Ma a distanza di 23 anni la sua riedizione non poteva essere una ricostruzione fedelissima della versione del 1997. Con questa nuova trasposizione suddivisa in episodi, Square Enix propone quindi una reinterpretazione contemporanea dell’originale, che esplora ancora di più il suo mondo e i suoi personaggi.

“Il mondo è in mano alla compagnia elettrica Shinra, che sfrutta la linfa vitale del pianeta come energia. Nella città di Midgar il gruppo Avalanche le oppone una strenua resistenza. Per continuare la lotta, cerca l’aiuto del mercenario Cloud Strife, ex membro dei SOLDIER al servizio della Shinra, che accetta di imbarcarsi in una lunga avventura di cui questo primo episodio costituisce il prologo, che arriva fino alla fuga del gruppo da Midgar“.