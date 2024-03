Oppenheimer nasconde un’aneddoto davvero piccante

Oppenheimer, il miglior film agli Oscar 2024 nasconde un’aneddoto davvero piccante. Si tratta di una situazione assurda che si è presentata sul set del film vincitore di ben 7 statuette agli Oscar 2024. E la scena coinvolge Florence Pugh e Cillian Murphy. Ecco tutto quello che dovete sapere sull’incidente sul set di Oppenheimer.

Oppenheimer: la telecamera si è rotta nel momento sbagliato

Florence Pugh ha rivelato durante una recente intervista che sono sorte alcune difficoltà tecniche durante le riprese della scena di sesso tra il suo personaggio e quello del protagonista interpretato da Murphy.

“Nel bel mezzo della scena, la telecamera si è rotta. E Si è rotta quando eravamo entrambi nudi. Non di certo il momento ideale.” – ha dichiarato Florence Pugh.

Pugh ha aggiunto che, essendo la scena girata in un negozio all’interno di un set chiuso, non c’erano molte macchine da presa disponibili e che lei e Murphy hanno quindi dovuto aspettare che i tecnici riparassero quella rotta. Si stavamo abbracciando quando il tecnico è entrato nella stanza per cercare di riparare la telecamera.

Ma lo cosa più interessante è che Florence Pugh ha voluto approfittare della situazione per imparare come funzionano dal punto di vista tecnico le macchine da presa e come si possono aggiustare in caso di danni durante le riprese.

Per fortuna hanno risolto il problema nel giro di poco e hanno putto rigirare subito la scena ed il film è diventato il capolavoro che ha vinto quasi tutto agli Oscar 2024.

Se ancora non avete visto Oppenheimer potete recuperalo dal 29 aprile su Sky o Now e già da ora in versione home video.

Noi non vediamo l’ora di rivederlo.

La sinossi di Oppenheimer:

Oppenheimer è basato su “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, biografia di Kai Bird e Martin J. Sherwin vincitrice del Premio Pulitzer, che racconta la vita e la caduta del fisico teorico interpretato da Cillian Murphy mentre era costretto ad affrontare le ramificazioni e le conseguenze delle sue scoperte scientifiche. “Oppenheimer” è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

