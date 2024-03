The Bear 3: sono ufficialmente iniziate le riprese e pare ci sarà un funerale

Sono ufficialmente iniziate le riprese The Bear 3 e pare che all’interno ei nuovi episodi assisteremo ad un funerale. Tranquilli vi spieghiamo tutto sulla nuova stagione della serie con protagonista Jeremy Allen White.

The Bear 3: ecco tutto quello che dovete sapere

Le riprese della terza stagione delle meravigliosa serie The Bear con protagonista Jeremy Allen White sono da poco iniziate e finalmente possiamo dare un primo sguardo ai personaggi avvistati sul set.

‘THE BEAR’ cast on set in Chicago for Season 3. https://t.co/neay7ZbZkz — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024

Nelle ultime ore è stata pubblicata una foto dal set di Chicago, scatto che anticipa un importante novità per i nuovi capitoli dello show.

Nell’immagine, infatti, tutti gli immortali sono vestiti in smoking oppure completamente di nero e paiono fuori da una chiesa. Quindi possiamo dire che hanno appena partecipato ad un funerale. Ma di chi?

Non può essere un flashback relativo al funerale del del fratello di Carmy perchè è presente in scena anche Sydney, che all’epoca non faceva parte della famiglia. Potrebbe essere quello della mamma di Carmy interpretata da Jamie Lee Curtis. Sappiamo che non se la stava passando troppo bene quindi è molto probable la sua dipartita.

Sulla terza stagione al momento non sappiamo molto se non che debutterà in America a giugno mentre l’arrivo in Italia su Disney+ non è detto che avvenga in contemporanea, an che se noi ci speriamo.

Jeremy Allen White in questa stagione spera che il suo personaggio abbia un lieto fine “Che impari a capire un po’ meglio se stesso, che apprezzi quello che ha e che trovi un po’ di pace. Da queste dichiarazioni sembra che la n uova Sarahà l’ultima stagione della serie ma non è detto.” – aveva dichiarato l’attore nel mese di dicembre.

Noi siamo molto curiose di scoprire chi saranno le guest star di questa stagione ed abbiamo alte aspettative dopo le sorprese della stagione scorsa.

Vi attendete The Bear 3 e chi vi piacerebbe vedere per un cameo nella serie tv?

Vi ricordiamo che le prime due stagioni di The Bear le potete trovare in esclusiva solo su Disney+.

La trama di The Bear

Carmen “Carmy” Berzatto, un giovane chef proveniente dal mondo della ristorazione, torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia, The Original Beef of Chicagoland, dopo uno straziante lutto in famiglia. In un mondo lontano da quello a cui era abituato, Carmy deve affrontare la dura realtà della gestione di una piccola impresa, il suo personale di cucina ostinato e riluttante, oltre ai suoi tesi rapporti familiari, il tutto affrontando le conseguenze del suicidio del fratello.

Potrebbe interessarti anche: