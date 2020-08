Grande attesa, forse persino più di qualunque altra edizione precedente, per i MTV VMAs 2020. La manifestazione, in programma a New York il prossimo 30 agosto, sarà infatti il primo grande evento musicale negli USA post emergenza Coronavirus.

Sia ben chiaro: il Covid-19 è ancora fra noi e sta imperversando negli USA come in nessun altro paese al mondo. Eppure gli organizzatori dei MTV VMAs 2020 non hanno voluto rinunciare alla manifestazione, che per ovvi motivi si svolgerà in modo diverso dal solito.

Gli MTV Video Music Awards di quest’anno, infatti, si terranno al Barclays Center e in una serie di location sparse per la Grande Mela. In questo modo non ci sarà il rischio di assembramento.

Come seguire gli MTV VMAs 2020 in diretta dall’Italia

Anche quest’anno la manifestazione sarà trasmessa in diretta tv anche per noi italiani. Assicuratevi di sintonizzarvi su MTV (canale 130 di Sky) alle ore 1 di notte (fuso italiano) per la diretta dell’evento non sottotitolata.

Vi ricordiamo che l’evento sarà disponibile anche in streaming (desktop, tablet e smartphone) per tutti gli abbonati al servizio NOW TV. Per seguire i MTV VMAs 2020 in streaming gli abbonati Sky potranno inoltre usufruire del servizio SkyGO.

La replica replica sottotitolata in italiano andrà in onda:

– lunedì 31 agosto alle 21.10 su MTV (canale 130 Sky)

– martedì 1° settembre dalle 20.00 su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky)

A presentare lo show, vi informiamo, ci sarà Keke Palmer. Stiamo parlando di un’attrice, presentatrice, autrice e doppiatrice nota soprattutto per il ruolo di Mary nella serie Disney Jump In!

MTV Video Music Awards 2020: ospiti e nomination

Per recuperare la lista dei candidati di questa edizione vi invitiamo a cliccare qui. All’evento, vi ricordiamo, parteciperanno in veste di performer artisti del calibro di BTS, Lady Gaga, Doja Cat, The Weekend, CNCO e Miley Cyrus!