Kally’s Mashup Live Show: le date del tour rimandate a ottobre

Le misure adottate dalle compagnie aeree per l’emergenza sanitaria impedisce agli artisti ed allo staff del tour KALLY’S MASHUP Live Show di potersi recare in Italia per lo svolgimento delle prove e degli spettacoli programmati. DIMENSIONE EVENTI si vede quindi costretto a comunicare lo spostamento dell’intero tour.

Ecco le nuove date di KALLY’S MASHUP Live Show nel dettaglio:

– la data di MILANO al Teatro Repower prevista per l’8 aprile alle ore 20.30 verrà recuperata in data 20 ottobre nel medesimo orario

– la data di TORINO al Teatro Colosseo prevista per il 9 aprile alle ore 20.30 verrà recuperata in data 18 ottobre nel medesimo orario

– la data di FIRENZE al Teatro Tuscany Hall prevista per il 10 aprile alle ore 20.30 verrà recuperata in data 19 ottobre nel medesimo orario

– la data di ROMA al Parco della Musica-Sala Sinopoli prevista per l’11 aprile alle ore 20.30 verrà annullata per indisponibilità di ulteriori date da parte del teatro

Tutti i biglietti già acquistati per le date di Milano, Torino e Firenze rimarranno validi per le date di recupero, con le medesime modalità di fruizione. È possibile altresì rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Per la data annullata di KALLY’S MASHUP Live Show di Roma:

– TICKETS PER ACCEDERE ALLO SPETTACOLO: in virtù delle nuove disposizioni contenute nel Decreto-legge n.18 del 17/03/2020, inerenti gli eventi annullati a causa dell’emergenza in corso (di cui all’art. 88), si procederà con il rilascio, ai possessori di un accesso inerente quella data, di un voucher da utilizzare per l’acquisto di biglietti per altri eventi futuri. Gli enti preposti stanno verificando in questi giorni la corretta modalità che verrà quanto prima comunicata ai clienti.

– MEET AND GREET: il costo del meet and greet verrà rimborsato al cliente che lo ha acquistato secondo le usuali procedure applicate da Ticket One entro l’11 maggio 2020.