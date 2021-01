Amici 20, puntata di domani: anticipazioni, sfide e ospiti

Sabato 23 gennaio 2021 andrà in onda la nuova puntata speciale del sabato di Amici di Maria De Filippi. Soltanto domani scopriremo se uno degli allievi della scuola dovrà lasciare il suo banco e abbandonare così la sua corsa verso il serale.

Amici 20, anticipazioni puntata di domani

Momento delicato per gli allievi della scuola, si avvicina la fase serale del talent show ed è sempre più importante riuscire a mantenere il proprio banco. In collegamento da radio DeeJay, ci sarà Linus, direttore artistico del network radiofonico.

Super ospite Michele Bravi che presenta il suo nuovo singolo, apripista del prossimo album, in uscita il 29 gennaio.

Ieri alle 24:00 sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali i singoli di Aka7even, Deddy, Enula, Esa, Raffaele e Ibla. Leonardo, Arianna ed Evandro hanno affrontato, invece, un televoto.

I risultati saranno resi noti nella puntata di sabato di domani. E in base a essi i professori potranno decidere se confermare o meno la maglia dei tre ragazzi.

Rosa e Alessandro hanno lavorato questa settimana molto duramente sulla coreografia di Alessandra Celentano ma questa volta con Lorella Cuccarini. Proprio lei è stata di grande supporto per i ragazzi, soprattutto con Rosa. Ma ha lasciato intendere che porterà la coreografia in studio solo se il risultato in sala prove sarà accettabile.

Tommaso, allievo della Celentano, al contrario ha dovuto misurarsi con un’assegnazione della Cuccarini che probabilmente vedremo proprio domani.

La maestra di danza classica ha mandato ieri un videomessaggio a tutti i ballerini. In sostanza Alessandra ritiene che nella danza i giovani hanno bisogno di regole, di essere guidati con disciplina e severità, senza tralasciare la passione.

Trova gravemente diseducativo dare false speranze che al contrario provocano un danno all’allievo, come fa secondo lei Lorella Cuccarini. Senza dubbio, nella nuova puntata di Amici le due professoresse si scontreranno di nuovo su quest’argomento.