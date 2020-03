Super! festeggia otto anni con una programmazione speciale

Super!, canale per ragazzi in onda sul canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky, aderisce alla campagna #iorestoacasa. E propone una programmazione speciale per festeggiare domani, mercoledì 18 marzo, il suo ottavo compleanno.

Alle 14:10 l’episodio finale della seconda stagione di Kally’s Mashup. Si tratta della live action latinoamericana con protagonista Kally, talento musicale di tredici anni in cerca di un equilibrio tra la sua vita da pianista e quella da adolescente.

Gli episodi speciali di Ladybug e Chat Noir e di Kally’s Mashup

A seguire, alle 15:00, andrà in onda l’episodio speciale di un’ora della serie animata con le storie di Ladybug e Chat Noir – Miraculous“Il giorno degli eroi”. Si tratta della storia di Marinette, ragazzina dalla doppia vita che di giorno sogna di diventare una famosa disegnatrice di moda. Mentre di notte combatte i crimini, con il soprannome di Ladybug. Per questo speciale, si unirà ai fan anche la Famiglia Giochi per Bambini e Ragazzi, youtuber che, dal loro profilo Instagram, inviteranno i fan per commentare la puntata con loro.

In serata alle 21:40 sono previsti due speciali di 30 minuti ciascuno, sempre di Kally’s Mashup. Il primo è In concerto dove Kally, Dante e i Dak nel backstage della serie cantano alcuni brani per un piccolo gruppo di fan. L’altro è Playlist 3.0 dove gli attori di Kally’s MashUp presentano i videoclip e i momenti musicali della serie raccontandoci alcune situazioni vissute nel backstage.

E inoltre Super! lancia una ‘call to action’, chiamando a rapporto i fan di Henry Danger. Dal 6 al 20 aprile, dal lunedì al venerdì alle 20:00, andranno in onda i nuovi episodi di Capitan Men e del suo aiutante Henry. Per l’occasione, i ragazzi che amano la serie condivideranno quante volte hanno sognato di avere dei superpoteri e tutti i messaggi che inviati sul sito supertv.it saranno trasmessi durante la messa in onda degli episodi.