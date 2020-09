Torna questa sera, mercoledì 9 settembre l’ìmperdibile appuntamento con RTL 102.5 Power Hits Estate 2020!

A partire dalle ore 20.35 nella splendida cornice dell’Arena di Verona si svolgerà l’evento live che decreterà il tormentone dell’estate 2020.

Come seguire l’evento Power Hits Estate 2020 in diretta streaming

Clicca qui per acquistare il disco dell'evento!





La serata, presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Mara Maionchi, sarà trasmessa in diretta su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 736 di Sky), e per la prima volta su Sky Uno – sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV – su TV8 e suwww.rtl.it.

Tutto lo spettacolo si svolgerà in un’Arena completamente vuota e senza pubblico per rispetto delle misure anti-Covid. Tra le special guest ci sarà anche Andrea Bocelli che ha annunciato la sua partecipazione questa mattina in diretta su RTL 102.5 all’interno di NON STOP NEWS.

Ecco tutti i cantanti in scaletta al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2020!

Moltissimi gli artisti italiani e internazionali che si alterneranno sul palco per un grande show.

ANDREA BOCELLI, BIAGIO ANTONACCI, GIANNA NANNINI, TIZIANO FERRO E ZUCCHERO. E POI ACHILLE LAURO, AIELLO, ALESSANDRA AMOROSO, ANA MENA, ANNALISA, BABY K, BOB SINCLAR, BOBO VIERI, NICOLA VENTOLA E LELE ADANI, BOOMDABASH, DANTI, DIODATO, DOTAN, DRD, ELETTRA LAMBORGHINI, ELISA, ELODIE, ERNIA, FABIO ROVAZZI, FEDERICO POGGIPOLLINI, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, FRED DE PALMA, GAIA, GHALI, GIANLUCA GRIGNANI, GIUSY FERRERI, GUÉ PEQUENO, IRAMA, J-AX, LE VIBRAZIONI, LEVANTE, LUCHÈ, MADAME, MAHMOOD, MARRACASH, NEK, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS, RAF, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, TAKAGI & KETRA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TOPIC & A7S, ZOE WEES.

​Dal 28 agosto è disponibile in 3 CD e digitale la compilation firmata RTL 102.5 del “Power Hits Estate” con tutte le canzoni dell’estate.

Le canzoni premiate sono frutto della classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio nata dalla collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne. Come ogni anno la classifica è stata stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che hanno espresso la propria preferenza tramite il sito rtl.it.