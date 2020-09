Il mondo del K-pop internazionale torna (per l’ennesima volta) al centro dei gossip spiccioli per una nuova accusa di violenze sessuali. Questa volta, Armys tenetevi forte, l’oggetto delle accuse è nientepopodimeno che il nostro adorato Jungkook dei BTS. Ed è stato cancellato da una fetta di Twitter tramite l’hashtag #Jungkookisoverparty Ma che cos’è successo esattamente?

Abbonati subito a Disney Plus! Clicca qui!

Clicca qui per comprare l’edizione Deluxe di Map of the soul: 7!

Lo scorso 8 settembre un’utente di Twitter ha condiviso una serie di tweet shock riguardanti non solo Jungkook, ma anche Kim Jungwoo degli NCT. In pratica la ragazza ha scritto di essere stata molestata da Jungkook lo scorso aprile, a Itaewon. Subito dopo, la stessa utente ha ammesso di aver mentito come vendetta nei confronti dell’Army per aver cancellato Jungwoo.

Offerte Mirabilandia: scopri hotel vicino a Mirabilandia



Qui sotto potete recuperare i tweet che hanno scanenato questo incredibile e vergognoso putiferio del #Jungkookisoverparty.

It’s sickening that someone spread this false claim over KPOP. Like what the hell? That’s disgusting and it ruins the chance for people who have actually been assaulted to have their voices heard and believed.

BigHit also doesn’t take shit like this lightly. *not my ss* pic.twitter.com/4fnQN6xbuj

— Morgs⁷ 💜 (@morgan_mariexx) September 9, 2020