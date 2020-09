Farmville: il celebre gioco Facebook chiuderà entro la fine del 2020

Farmiville, uno dei più noti videogiochi su Facebook, chiuderà i battenti entro la fine di quest’anno. Ad annunciarlo l’azienda produttrice del gioco, Zynga, che tramite un comunicato ha riferito: “Come anticipato, Adobe terminerà la distribuzione e l’aggiornamento di Flash Player per tutti i browser web, e Facebook interromperà completamente il supporto dei giochi Flash dopo il 31 dicembre 2020”. Farmville è un simulatore gestionale in cui il giocatore veste i panni di un fattore. Il suo compito è quello di far crescere la propria fattoria e renderla quanto più ricca di strutture e animali. Il gioco venne lanciato nel 2009.

FARMVILLE: UN PO’ DI STORIA

Dopo meno di due mesi dall’apertura, Farmville godette già di 10 milioni di giocatori. L’apice del suo successo lo raggiunse quando i giocatori toccarono quota 30 milioni. Il gioco riscosse successo grazie anche al fatto che era possibile chiedere aiuto ai propri amici per l’ampliamento della fattoria, tipo ottenere strumenti. In alternativa, era possibile ottenere simili vantaggi, tramite acquisto online. Tuttavia, Zynga ha fatto sapere che una nuova versione del gioco sarà presto disponibile su dispositivi mobili: Farmville 3.

LA “COLPA” È TUTTA DI ADOBE

Causa principale della chiusura di Farmville è stato Adobe, che finirà qualsiasi aggiornamento Flash Player su qualsiasi browser internet. Di conseguenza, Facebook interromperà sulla propria piattaforma qualsiasi supporto ai giochi Flash. Come leggiamo da HD BLOG, lo “sgretolamento” di Farmville inizierà dal 17 novembre quando la casa di produzione, Zynga, disattiverà del tutto il sistema di acquisti in-app del videogioco, di conseguenza non saranno più elaborati i rimborsi. Tuttavia, Zynga ha fatto sapere che l’ultimo periodo di vita di Farmville sarà reso quanto più possibile piacevole agli utenti. Inoltre, non tutto è finito: i fan potranno continuare a giocare a Farmville 2: Tropic Escape e Farmville 2: Country Escape. Farmville era caratterizzato anche dagli innumerevoli inviti da parte degli amici che ci chiedevano di prendere parte al gioco su Facebook, a volte innumerevoli e fastidiosi.

Voi avete mai provato Farmville? Come sempre dite la vostra!