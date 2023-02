r.e.m. beauty i prodotti di cui non potete fare a meno

r.e.m. beauty di Ariana Grande ha fatto il suo arrivo in Italia: la collezione è ufficialmente disponibile online e negli store fisici a marchio Sephora. Una partnership accolta positivamente soprattutto dai tanti Arianators che aspettavano di provare direttamente i prodotti del suo brand. Noi di Gingergeneration.it vogliamo consigliarvi alcuni prodotti di punta del brand da avere assolutamente nella propria makeup collection.

I prodotti migliori di r.e.m. beauty di Ariana Grande: ecco quali acquistare

Lip Oil

Uno dei prodotti best seller del brand sempre introvabile e disponibile in 4 diversi colori e profumazioni. La sua innovazione consiste nello scovolino con su una pallina di metallo che massaggia le labbra a ogni applicazione: ideale per un boost di idratazione. Prezzo: 19€

Mist Thing Spray

Uno spray lenitivo per il viso che ha una doppia valenza makeup e skincare. Perfetto da utilizzare come tonico dopo lo step della detersione, oppure per fissare il trucco sul viso e renderlo subito fresco e radioso. Perfetto per idratare la pelle grazie all’olio essenziale di lavanda e l’acqua di camomilla. Prezzo: 25€

Full Night’s Sleep Under Eye

Un balsamo rinfrescante ideale per il contorno occhi donando subito uno sguardo più sveglio e rilassato. Leggero al tatto e sulla pelle è perfetto per essere usato anche pre makeup dando un boost al proprio volto. Grazie alla centella asiatica e alla caffeina minimizza le imperfezioni per risultati duraturi. Prezzo: 22€

Ciglia finte

Sono il marchio di fabbrica di Ariana Grande e perfette per un look sì drammatico, ma portabile anche per tutti i giorni. La loro banda sottile e trasparente le rendono facili da applicare e invisibili sull’occhio. Prezzo: 16€

On Your Collar Lip

Un rossetto liquido dal finish leggero e resistente, si asciuga rapidamente senza seccare. Disponibile in 9 tonalità è il compagno perfetto per look sofisticati, soft glam o per un makeup da tutti i giorni. Prezzo: 20€