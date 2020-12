The Prom: test Quale personaggio sei?

Scritto da Saundra Mitchell insieme ai creatori del musical Bob Martin, Chad Beguelin e Matthew Sklar The Prom è il romanzo dell’omonimo show di Broadway, recentemente diventato anche un film Netflix.

Edito da DeAgostini, The Prom è già disponibile in tutte le librerie e store online sia in formato cartaceo che digitale.

LEGGI ANCHE: The Prom tutte le differenze tra il libro e il film

La storia del romanzo è ambientata in Indiana, dove una ragazza, Emma, si ritrova sola contro tutti perché vorrebbe andare al ballo della scuola con la sua ragazza. In suo aiuto accorrono delle star di Broadway ormai sull’orlo del fallimento.

Una storia corale, in cui è facile affezionarsi e rivedersi un po’ nei protagonisti: tutti adorabili ma, come tutti, caratterizzati da pregi e difetti.

In questo test potrai scoprire se somigli di più a Emma, Alyssa, Dee o Barry…

The Prom: quale personaggio del libro sei?

1) In una relazione solitamente sei:

a) Mi innamoro a prima vista

b) Romantico/a ma fatico a lasciarmi andare

c)Finisco sempre col cuore spezzato

d) Non sono mai stato/a impegnato seriamente

2) Quando sei giù di morale cosa fai?

a) Scrivo una poesia o una canzone

b) Mi chiudo in me stesso/a

c) Cerco di non pensarci anche se in fondo sto male

d) Vado a fare shopping

3) Se potessi scegliere il vestito per una festa compreresti:

a) Un abito vintage

b) Un vestito semplice ma elegante

c) Un look da vera diva

d) Un vestito in stile Met Gala

4) Una canzone che ti descrive perfettamente:

a) exile, Taylor Swift ft. Bon Iver

b) Perfect, Ed Sheeran

c) Thank U, Next di Ariana Grande

d) Midnight Sky, Miley Cyrus

5) Per il tuo primo appuntamento con una persona che ti piace cosa ti piacerebbe fare?

a) Andare a un concerto

b) Guardare un film a casa

c) Andare a teatro

d) Una cena in un buon ristorante

6) Se scegliessi di iniziare un hobby sarebbe:

a) Canto

b) Imparare una nuova lingua

c) Recitazione

d) Danza

Risposte

…

Maggioranza di risposte A sei Emma

Sei un po’ come Emma: sensibile, dal carattere sognatore e romantico, ma allo stesso con qualcosa di razionale che ti fa prendere le decisioni giuste al momento giusto.

Infatti hai un carattere tosto e sai dire sempre la tua, soprattutto quando si tratta di far valere la tua opinione. Ovviamente ami la musica.

Maggioranza di risposte B sei Alyssa

Sei una persona precisa, organizzata e niente della tua vita deve essere fuori posto. Forse questo deriva un po’ dalla tua insicurezza e dalla volontà di non voler deludere nessuno ma… rilassati!

Goditi la vita e sorridi, perché sei già a posto così come sei.

Maggioranza di risposte C sei Dee Dee

A volte dai l’impressione di essere una persona altezzosa, a tratti snob… ma sotto la superficie da diva si nasconde un’anima dal cuore tenero, che ha una gran paura di soffrire.

Non riesci a fermarti ecco perché ami riempirti la vita con impegni appaganti e creativi, proprio come la tua personalità così fuori dal comune.

Maggioranza di risposte D sei Barry

Se l’incarnazione ideale del tipo tenero: ti emozioni facilmente e sei sempre a disposizione per dare preziosi consigli che gli altri accettano volentieri. Sarà per questo che hai molti amici pronti ad ascoltarti e ad ascoltare.