Jojo: ecco audio, testo e traduzione del singolo Man

Jojo ha rilasciato il suo nuovo singolo dal titolo Man. Il brano anticipa l’album Good To Know che sarà rilasciato in tutto il mondo il prossimo 1 maggio.

La cantante sarà anche in tour quest’anno con un’unica data a Milano, il 17 settembre alla Santeria Toscana.

Man

Testo di Jojo

You know me I just don’t stop

I’ve been down but I’m back up

Know they all had a little crush

Now they all want a little love

I’ve been gettin’ comfortable

On my own shit

Loving It

I can’t handle it

So if I’m gonna love someone

Well

Damn, I’m gonna need a fucking man

Someone to want me like a faith

I need somebody who can love me like I love me

Love me like I can, yeah

Damn, I’m gonna need a fucking man

You ruffle me like [?] I need somebody who can love me like I love me

Love me like I can

I’ve been looking but he’s so rare

Yeah I know that he up there

Who won’t step up to the play, yeah

Cause I ain’t nobody game, yeah

I’ve been gettin’ comfortable

On my own shit

Loving it

I can handle it, yeah

So if I’m gonna love someone

Well

Damn, I’m gonna need a fucking man

Someone to want me like a faith

I need somebody who can love me like I love me

Love me like I can, yeah

Damn, I’m gonna need a fucking man

You ruffle me like [?] I need somebody who can love me like I love me

Love me like I can

This is only for man

You gonna love me like I love me

Love me like I can

(Who gonna love me like I can)

Well

Damn, I’m gonna need a fucking man

Someone to want me like a faith

I need somebody who can love me like I love me

Love me like I can, yeah

Damn, I’m gonna need a fucking man

You ruffle me like [?] I need somebody who can love me like I love me

Love me like I can, yeah

Love me like I love me

Love me like I can, yeah

Traduzione di Jojo a cura di Gingergeneration.it

Tu mi conosci, non mi fermo

sono stata giù ma sono tornata su

so che hanno tutti una piccola cotta

adesso vogliono tutti un po’ di amore

mi sento in comfort

nella mia stessa merda

la amo

non riesco a resistere

quindi se amerò qualcuno

dunque

diamine, avrò bisogno di un diavolo di uomo

qualcuno che mi voglia come la fede

ho bisogno di qualcuno che mi ami come mi amo io

amarmi come posso

diamine avrò bisogno di un dannato uomo

ho bisogno di qualcuno che mi ami come mi amo io

amarmi come posso

ho cercato ma lui è così raro

oh so che si trova da qualche parte

che non si tirerà indietro in questo gioco

perché non sono il gioco di nessuno

mi sento in comfort

nella mia stessa merda

la amo

non riesco a resistere

quindi se amerò qualcuno

dunque

diamine, avrò bisogno di un diavolo di uomo

qualcuno che mi voglia come la fede

ho bisogno di qualcuno che mi ami come mi amo io

amarmi come posso

diamine avrò bisogno di un dannato uomo

ho bisogno di qualcuno che mi ami come mi amo io

amarmi come posso

questo è solo per un uomo

tu mi amerai come mi amo io

amarmi come posso

(che mi amerà come io posso)

diamine, avrò bisogno di un diavolo di uomo

qualcuno che mi voglia come la fede

ho bisogno di qualcuno che mi ami come mi amo io

amarmi come posso

diamine avrò bisogno di un dannato uomo

ho bisogno di qualcuno che mi ami come mi amo io

amarmi come posso