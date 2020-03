Elite 3 – cast: Ecco chi è Leiti J. Sene, l’interprete di Malick

La terza stagione di Elite 3 porterà alla scuola de Las Encinas alcuni nuovi personaggi (scopri i dettagli qui). Tra le new entry c’è anche Malick, figlio di un ricco senegalese, deciso a conquistare Nadia. Conosciamo meglio Leiti Sene, l’artista che lo interpreta.

La carriera di Leiti Sene non nasce nel mondo della recitazione ma in quello della musica. Il cantante con l’energia dei suoi vent’anni ha infatti rivoluzionato il mondo della musica Hip Hop spagnolo. Di origine spagnola vive a Barcellona e nelle sue canzoni ha cercato di unire vari temi: il razzismo ma anche le paure interiori, le ambizioni e i sogni della nuova generazione.

In un’intervista a i-D ha dichiarato: La musica è una delle cose che mi fa stare bene e quindi ho deciso di farne un lavoro. Leiti aveva un gruppo i Samxsen ma ha deciso di iniziare la carriera solista per sviluppare al meglio la sua musica e crescere. Tra i suoi sogni c’è quello di molto semplice di una famiglia, una casa e un orto. Il nuovo entrato nel cast di Elite è anche ballerino. Inoltre, ha avuto anche il ruolo di David in due stagioni della serie catalana Benvinguts a la Familia.

Ecco aluni post dai social di Leiti Sene (Malick in Elite):