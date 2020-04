In una recente intervista concessa a Repubblica, il celebre gamer Lyon si è raccontato a cuore aperto, svelando qualche curiosità sul suo lavoro (e non solo).

Sono infatti in molti, anzi in moltissimi fra i fan (e fra i curiosi) a voler sapere quanto guadagni con tutti quei follower. Lyon (vero nome a Ettore Canu, nato a Sassari nel 1988) ad oggi vanta infatti oltre 3,1 milioni di iscritti solo sul suo canale Youtube.

Ecco quanto guadagna Whengamersfail aka Lyon:

Clicca qui per comprare Le Storie del Mistero!





Non faccio la fame, ma non navigo certo nell’oro come dice qualcuno!

La risposta dello youtuber è d’altra parte in linea con le recenti dichiarazioni di molti suoi colleghi come Favij. Sappiamo infatti che, oggi come oggi, anche i gamers devono fare fronte ai tagli dei compensi di Youtube e devono trovare nuove fonti di guadagno. E in questo senso il suo ultimo libro rappresenta un’importante fonte di entrate!

Clicca qui per comprare A caccia di Entity!





Le storie del mistero, disponibile su Amazon, è stato infatti un incredibile successo editoriale da ben 30.000 copie. Un fumetto apprezzatissimo soprattutto dai più giovani, che seguono Lyon da anni, vero e proprio punto di riferimento della comunità per quanto riguarda Minecraft.

Qui sotto trovate la trama del libro Le Storie del Mistero di Lyon!