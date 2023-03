Jisoo delle BlackPink: audio, testo e traduzione di All eyes on me

All eyes on me è il secondo estratto da ME, il progetto di debutto solista di JISOO, componente del gruppo delle BLACKPINK, pubblicato oggi.

L’album, che comprende due singoli: il primo Flower, grazie al video l’artista ha già abbattuto il muro di milioni di visualizzazioni in poche ore.

Ascolta qui la canzone

Testo All eyes on me Jisoo

하나론 모자라

두 눈을 맞춰 봐

반쪽을 원친 않아

넌 나만 바라봐

그게 당연한 거야

욕심이 아니잖아

파도처럼 몰아치다가 they all go

변할 때 변한다 해도 지금은 make sure

내 사랑 끝엔 파란 check 심장은 verified

이제 너를 보여 봐

Make me feel alive

의미 없는 말들로 채우지 마

지금 내게 집중해

알 수 없는 네 맘을 알 수 있게

All eyes on me

All eyes on me

숨죽이고 봐 난 movie

눈빛으로만 넌 prove it

도대체 잃을 게 뭔지

믿고 뛰어 봐 봐 bungee

내 두 눈은 항상

널 쳐다보고 있잖아

이제 너를 보여 봐

Make me feel alive

의미 없는 말들로 채우지 마

지금 내게 집중해

알 수 없는 네 맘을 알 수 있게

All eyes on me

All eyes on me

한순간 눈 깜빡할 사이

사라질지 몰라

Nothing can buy you, love

딴눈 팔지 마

All that I need

All eyes on me

All eyes on me

All eyes on me

Testo romanizzato

Hanaron mojara

Du nuneul majchwo bwa

Banjjogeul wonchin anha

Neon naman barabwa

Geuge dangyeonhan geoya

Yoksimi anijanha

Padocheoreom morachidaga they all go

Byeonhal ttae byeonhanda haedo jigeumeun make sure

Nae sarang kkeuten paran check simjangeun verified

Ije neoreul boyeo bwa

Make me feel alive

Uimi eomneun maldeullo chaeuji ma

Jigeum naege jipjunghae

Al su eomneun ne mameul al su itge

All eyes on me

All eyes on me

Sumjugigo bwa nan movie

Nunbicceuroman neon prove it

Dodaeche ilheul ge mwonji

Mitgo ttwieo bwa bwa bungee

Nae du nuneun hangsang

Neol chyeodabogo issjanha

Ije neoreul boyeo bwa

Make me feel alive

Uimi eomneun maldeullo chaeuji ma

Jigeum naege jipjunghae

Al su eomneun ne mameul al su itge

All eyes on me

All eyes on me

Hansungan nun kkamppakhal sai

Sarajilji molla

Nothing can buy you, love

Ttannun palji ma

All that I need

All eyes on me

All eyes on me

All eyes on me

Traduzione All eyes on me Jisoo

Uno non è abbastanza, guarda nei miei occhi

Non voglio mezze misure, guarda solo me

È scontato, non è così avido

Cavalcando come un’onda, tutti se ne vanno

Assicurati che il cambiamento, avvenga ora

Alla fine del mio amore, il cuore azzurro a verifica di spunta

Te lo mostrerò ora

Fammi sentire viva

Non riempirlo di parole senza senso

Concentrati su di me ora

Così che io possa conoscere il tuo misterioso cuore

Tutti gli occhi su di me

Tutti gli occhi su di me

Trattieni il respiro e guardami, sono un film

Lo stai dicendo solo con i tuoi occhi

Cosa c’è di male da perdere?

Fidati di me e corri, guarda il bungee

I miei occhi sono sempre su di te

Te lo mostrerò ora

Fammi sentire viva

Non riempirlo di parole senza senso

Concentrati su di me ora

Così che io possa conoscere il tuo cuore misterioso

Tutti gli occhi su di me

Tutti gli occhi su di me

In questo momento

In un battito di ciglia

Potrebbe sparire

Nulla può comprare l’amore

Per favore, non guardare altrove

Tutto ciò di cui ho bisogno