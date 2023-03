Jisoo delle BlackPink: video, testo e traduzione di Flower

Oggi JISOO, componente del gruppo delle BLACKPINK, ha pubblicato il suo progetto di debutto solista, ME.

L’album, che comprende due singoli, anticipato dal primo estratto 꽃(Flower), ha totalizzato la cifra record di oltre 500 mila pre-ordini in soli 2 giorni.

Il videoclip del brano, dalle atmosfere floreali, ha abbattuto il muro delle 12 milioni di views in appena 4 ore dalla pubblicazione.

Il video ufficiale di Flower

Testo Flower Jisoo

ABC 도레미만큼 착했던 나

그 눈빛이 싹 변했지 어쩌면 이 또한 나니까

난 파란 나비처럼 날아가

잡지 못한 건 다 네 몫이니까

활짝 꽃피웠던 시간도 이제 모두

내겐 lie lie lie

붉게 타버려진 너와 나

난 괜찮아 넌 괜찮을까

구름 한 점 없이 예쁜 날

꽃향기만 남기고 갔단다

꽃향기만 남기고 갔단다

You and me, 미칠 듯이 뜨거웠지만

처참하게 짓밟혀진 내 하나뿐인 라일락

난 하얀 꽃잎처럼 날아가

잡지 않은 것은 너니까

살랑살랑 부는 바람에 이끌려

봄은 오지만 우린 bye bye bye

붉게 타버려진 너와 나

난 괜찮아 넌 괜찮을까

구름 한 점 없이 예쁜 날

꽃향기만 남기고 갔단다

꽃향기만 남기고 갔단다

이젠 안녕 goodbye

뒤는 절대 안 봐

미련이란 이름의 잎새 하나

봄비에 너에게서 떨어져

꽃향기만 남아

꽃향기만 남기고 갔단다

Testo romanizzato

A-B-C, Do-Re-Mi

Mankeum chakaetdeon na

Geu nunbichi ssak byeonhaetji

Eojjeomyeon i ttohan nanikka

Nan paran nabicheoreom naraga

Japji mothan geon da ne moksinikka

Hwaljjak kkotpiwotdeon sigando ije modu

Naegen lie, lie, lie

Bulge tabeoryeojin neowa na

Nan gwaenchana neon gwaenchaneulkka

Gureum han jeom eopsi yeppeun nal

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

You and me, michil deusi

Tteugeowotjiman

Cheochamhage jitbalpyeojin

Nae hanappunin lilac

Nan hayan kkochipcheoreom naraga

Japji aneun geoseun neonikka

Sallangsallang buneun barame ikkeullyeo

Bomeun ojiman urin bye, bye, bye

Bulge tabeoryeojin neowa na

Nan gwaenchana neon gwaenchaneulkka

Gureum han jeom eopsi yeppeun nal

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Traduzione Flower Jisoo

A-B-C, do-re-mi

Ero così gentile

Quello sguardo negli occhi forse è cambiato del tutto

Anche questo è un aspetto di me

Volavo via come una farfalla blu

È tutta colpa tua se non hai resistito

Anche i momenti in cui eravamo in pieno fiore

C’è stata una bugia, bugia, bugia per me

Ardevamo di un rosso fuoco, io e te

Io così sto bene, vale lo stesso per te?

In un bellissimo giorno senza nemmeno una nuvola

Non c’era nulla se non il profumo di un fiore

Non c’era nulla sе non il profumo di un fiore

Tu ed io, anche sе eravamo

Pazzi d’amore

Siamo stati crudelmente calpestati

Il mio unico e solo lilla

Volavo via come un petalo bianco

È tutta colpa tua se non hai resistito

Attratti da un vento leggero

Arriva la primavera ma diciamo addio, addio, addio

Ardevamo di un rosso fuoco, io e te

Io così sto bene, vale lo stesso per te?

In un bellissimo giorno senza nemmeno una nuvola

Non c’era nulla se non il profumo di un fiore

Ardevamo di un rosso fuoco, io e te

Io così sto bene, lo saresti anche tu?

In un bellissimo giorno senza nemmeno una nuvola

Non c’era nulla se non il profumo di un fiore

Hey-hey-ey-hey

Ehi, hey-ey-hey

Hey-hey-ey-hey

Non c’era nulla se non il profumo di un fiore