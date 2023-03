Amici 22: Aaron si scontra ancora con Wax, chi ha ragione (commento)

Oggi ad Amici 22 è andata in onda una nuova puntata del daytime e ci sono state le ennesime tensioni tra Aaron e Wax.

Tutto è partito da delle osservazioni che hanno fatto i ragazzi in vista della terza puntata del serale e sono uscite fuori le loro paure riguardo le possibili eliminazioni.

Tra quelli che temono di più di uscire, Samu e Cricca. “A settembre quando sono entrato qua ho fatto la valigia e non l’ho mai disfatta, pensavo che ogni puntata potevo uscire” si è pronunciato Wax.

Aaron che nel frattempo stava ascoltando, non ha creduto affatto alla sua sincerità e ha gesticolato (prima alle spalle e poi davanti a lui) per esprimere tutto il suo disappunto.

A quel punto, Wax ha ancora una volta apostrofato il cantante, affermando di sentirsi preso in giro, di non poter voler bene a un persona che non gli crede mai, di non ritenerlo simpatico.

“Sei una persona intelligente, ha la percezione di ciò che accade qua dentro e non penso assolutamente, ok la valigia l’avevi fatta, però hai avuto sempre ...” ha sottolineato Aaron.

Wax ha tagliato corto accusandolo di agire alle sue spalle, di nutrire nei suoi confronti dell’astio represso che non esprime a parole. Infine, si è definito a posto con se stesso chiudendo la questione.

Chi ha ragione e chi ha torto tra Aaron e Wax? È davvero difficile dirlo. Da una parte emergono, inevitabilmente, i modi piuttosto bruschi del secondo che di certo non giocano a suo favore.

Dall’altra non si può che apprezzare il fare più garbato del primo. Detto questo, però, non si può nemmeno negare il beneficio del dubbio a Wax e credere, solo per partito preso, che menta sistematicamente.

Il suo errore è in sostanza quello di non dare mai delle spiegazioni chiare che possano risolvere le incomprensioni che lo vedono coinvolto. E voi che ne pensate?