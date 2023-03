Jisoo delle BlackPink: ME è il primo progetto solista, ascoltalo qui

Oggi JISOO, componente del gruppo delle BLACKPINK, ha pubblicato il suo progetto di debutto solista, ME.

Nonostante Jisoo sia nel bel mezzo di un tour mondiale kolossal con le Blackpink, la superstar e la YG Entertainment hanno trovato il modo di pubblicare il progetto e trasformare la sua uscita in un vero e proprio evento.

Sul primo singolo, Flower, un rappresentate della YG ha affermato: “le persone avranno finalmente modo di vedere il nuovo colore musicale di Jisoo e un lato mai mostrato prima”.

ME è disponibile anche in formato fisico (oltre che in digitale). I prodotti possono essere acquistati sullo Shop Universal.

L’album, che comprende due singoli, il secondo è All eyes on me, ha totalizzato la cifra record di oltre 500 mila pre-ordini in soli 2 giorni.

Ascolta qui l’EP ME di Jisoo

I prossimi concerti delle BLACKPINK

La band è attualmente impegnata in un grande tour mondiale, il Born Pink World Tour, che ha già venduto la cifra enorme di oltre 1 milione e mezzo di biglietti.

Le artiste hanno completato 14 show in Nord America, 10 show in Europa e si stanno attualmente esibendo in Asia.

Quest’estate faranno la Storia come primo gruppo K-POP ad esibirsi al celebre festival Coachella in qualità di headliner nelle giornate sabato 15 e 22 aprile 2023.

A chiusura del tour, si esibiranno con un grande show il 15 luglio allo Stade de France di Parigi.

Cosa ne pensate del primo progetto solista di Jisoo?