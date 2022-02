Jisoo delle Blackpink protagonista di un drama coreano su Disney+

Il trailer del drama coreano Snowdrop con Jisoo ha appena fatto il suo debutto, quasi in contemporanea al lancio della serie sulla piattaforma Disney +!

La cantante delle BLACKPINK ha invece fatto il suo esordio come attrice nello show, insieme all’attore e modello sudocoreano Jung Hae-In.

Tutti i 16 episodi sono ora disponibili per lo streaming su Disney+.

La serie è incentrata su una storia d’amore proibita che ha inizio quando Eun Yeong-ro (Jisoo) va contro la sua famiglia e il suo paese per aiutare l’uomo che ama, mentre lui (Jung Hae-In) mette tutto in pericolo per salvare l’unica cosa che lui ama, ama più del suo paese, ovvero Yeong-ro.

Ecco la sinossi di Showdrop

Quando un uomo intriso di sangue di nome Soo-Ho (Jung Hae-In) irrompe nel dormitorio di un’università femminile a Seoul, in Corea, Yeong-ro (Jisoo) andrà contro la sua stessa facoltà di giudizio e rischierà di essere espulsa per nascondere l’uomo ai suoi aggressori e curare le sue ferite.

All’insaputa di Yeong-ro, l’uomo ha uno straziante segreto che minaccia di mettere a rischio la sicurezza dei suoi amici e della sua famiglia, e i due giovani amanti dovranno lavorare insieme per superare gli ostacoli.

Il trailer del k-drama con Jisoo

La serie segna dunque il debutto di Jisoo come protagonista in un drama coreano, descritto dagli autori come un melodramma in costume che esplora l’amore proibito di una giovane coppia, intrappolata in un periodo storico caratterizzato da devastanti disordini politici.

La storia è ambientata nel 1987, quando la Corea del Sud era guidata da un governo dittatoriale.

La serie ha debuttato originariamente lo scorso dicembre in Corea del Sud sulla rete televisiva JTBC. Snowdrop è arrivata su Disney+ lo scorso 9 febbraio.