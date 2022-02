Ferrari il film: Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley nel cast

Un film sul mondo Ferrari? Pare proprio di sì e Michael Mann, celebre regista e sceneggiatore, con lavori all’attivo come L’ultimo dei Mohicani (1992) e The Aviator (2004), potrebbe presto realizzare il sogno di una vita.

L’idea è quella di raccontare la vita di Enzo Ferrari, l’imprenditore che ha dato vita alla casa automobilistica del cavallino rampante, a partire da un libro Enzo Ferrari: the Man and the Machine, di Brock Yates.

Nel cast del film vedremo nomi importanti come Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley e le riprese, stando a quanto riportato da più fonti, dovrebbero partire a breve. Si parla addirittura di maggio. Le location? Ovviamente qui in Italia, più precisamente a Modena e dintorni.

Adam Driver vestirà i panni di Enzo Ferrari, Penélope Cruz quelli di sua moglie Laura, mentre Shailene Woodley sarà la storica amante di Enzo Lina Lardi.

Vi ricorda vagamente qualcosa?

Anche a noi… dopo House of Gucci, complice sopratutto la presenza di Adam Driver, è impossibile non guardare a questo nuovo progetto con curiosità e – sì, diciamolo pure, un po’ di paura.

Sapete benissimo che il film di Ridley Scott non è piaciuto e, anche in questo caso, raccontare la storia del brand Ferrari potrebbe non essere facile. C’è da dire che Michael Mann non è Ridley Scott, di conseguenza ci sarà tutt’altro approccio. Non ci resta che aspettare e scoprire di più!

Nel frattempo sul web non mancano i commenti ironici sul cast. In particolare Adam Driver che, dopo Maurizio Gucci, si ritroverà a indossare i panni di un altro famoso italiano pur non essendo italiano. Anche se, come alcuni fanno notare, per via del suo cognome sembrerebbe che Enzo Ferrari possa essere il ruolo della vita!