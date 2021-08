BlackPink: una mostra pop-up per il quinto anniversario del gruppo

Per celebrare il quinto anniversario dalla nascita del gruppo femminile sudcoreano, questo mese è in arrivo una mostra pop-up delle Blackpink.

La mostra, gratuita, si terrà presso l’YG Entertainment HQ a Seoul, dal 21 al 30 agosto, e i contenuti saranno resi disponibili anche online.

L’8 agosto, verranno pubblicate le informazioni per prenotarsi e saranno forniti più dettagli su ciò che avverrà durante l’allestimento dedicato alle quattro ragazze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLΛƆKPIИK (@blackpinkofficial)

La mostra rappresenta solo uno degli elementi del progetto 4+1 Project, tra cui quello più importante è Blackpink – The Movie. Si tratta del primo film interamente dedicato alla girlband k-pop più amata e seguita al mondo. L’altra modalità per celebrare l’anniversario è la presenza di un’isola a tema Blackpink nel gioco per Nintendo Switch Animal Crossing.

Il film, nei cinema di 100 Paesi Italia compresa dal 4 all’ 8 agosto, arriva a circa 9 mesi di distanza da Light Up The Sky.

Si tratta del primo documentario che racconta la vita dei membri del gruppo nel dietro le quinte. Nel documentario, disponibile su Netflix, Rosé, Lisa, Jennie e Jisoo si raccontano senza filtri, parlando dei loro esordi e del difficile periodo di training.

Il documentario Light up the sky è stata anche un’occasione per scoprire un po’ di più i rapporti che si sono instaurati fra le ragazze, le loro personalità e la loro totale dedizione al lavoro. Come qualunque altro idol che si rispetti, le Blackpink sono infatti delle vere e proprie stakanoviste che non si fermano mai e sono costantemente alla ricerca della perfezione.

Blackpink – The Movie dà ai fan la possibilità di godersi le riprese dei concerti del tour In Your Area del 2018 e di The Show del 2021. Oltre a nuovissimi contenuti dal backstage.