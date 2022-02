San Valentino 2022: la piastra Dyson ideale da regalare

Per un San Valentino 2022 indimenticabile perché non regalare (o farsi regalare) un must per la cura dei capelli? Stiamo parlando della piastra Corrale di Dyson, disponibile in due nuove colorazioni: fucsia e viola.

Ma non è la sola caratteristica che ve ne farà innamorare. Si tratta di una piastra senza fili, facilissima da portare ovunque anche in vacanza. Adatto a diverse tipologie di capelli, questo tool unico nel suo genere è dotato della tecnologia del controllo intelligente del calore, nonché di una batteria agli ioni di litio a 4 celle. Si ricarica in soli 70 minuti, offrendo 30 minuti di styling senza filo.

Capelli lisci e morbidi già dalla prima passata, senza stressare il capello con le alte temperature. Grazie a un team di esperti scientifici che hanno studiato nei minimi dettagli come creare il prodotto, basandosi proprio sullo studio dei capelli. Ci sono infatti 7 anni di studi per arrivare alla piastra che tutti conosciamo.

Il prezzo

La piastra è disponibile alla vendita dal 10 marzo al prezzo di 499€, nei negozi Dyson o sul sito ufficiale del brand.







Cosa ne pensate della piastra Corrale di Dyson come regalo per questo San Valentino 2022?