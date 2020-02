Galeotta fu la casetta! Che ci crediate o meno, all’interno della scuola di Amici 19 è ufficialmente scoppiato l’amore! I due ballerini Javier e Talisa, infatti, obbligati ad una convivenza forzata in vista del serale si sarebbero infatti messi insieme! OMG!

Nella puntata del Daytime di Amici 19 andata in onda oggi, infatti, abbiamo visto Javier e Talisa comodamente stesi su un divano in atteggiamenti sospetti. Il ballerino cubano e la ballerina di origini statunitensi hanno infatti iniziato un gioco di seduzione reciproco che ci ha messo in allarme.

Fin dalla messa in onda della puntata, in effetti, erano stati in molti a pensare che fra i due si stesse creando un legame molto più forte di una semplice amicizia. Fra una coccola e l’altra, e uno sguardo d’intesa, Javier e Talisa hanno infatti iniziato ad avvicinarsi sempre di più. Fino al plot twist finale!

Questo pomeriggio, infatti, è andata in onda su Canale 5 la puntata in cui abbiamo visto i due ballerini scambiarsi un tenero bacio.

Qui sotto trovate il video del bacio fra Javier e Talisa!

Talvolta da una convivenza nasce… Appuntamento alle 16.20 su Canale 5 #Amici19 pic.twitter.com/J4HkJSm5xo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 27, 2020

Il problema però è che il buon Javier è fidanzato, anzi fidanzatissimo. Se anche voi lo seguite sui social, infatti, saprete di certo che il ballerino è impegnato. Nel corso di questi mesi, e anche di recente, il ballerino ha pubblicato molte foto romantiche con la sua fidanzata.

La giovane e splendida videomaker francese di nome Jenselme Solveig è infatti apparsa in molte, moltissime foto insieme a Javier. Almeno stando al suo profilo Instagram, sembrava infatti che i due fossero una coppia molto, molto solida.

Resta ora da vedere quello che succederà in casetta fra Javier e Talisa. E come se ne riparlerà in diretta durante il serale, che vi ricordiamo inizierà venerdì 28 febbraio!