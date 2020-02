BTS: ecco il video ufficiale del brano ON (title track)

I BTS sono tornati con l’attesissimo seguito del fortunato album Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo disco della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato On che è la title track dell’album. Da oggi è online anche il video ufficiale del brano che trovate qui sotto.

“Non riesco a capire cosa dicono le persone/Chi e cosa devo seguire/Ad ogni passo poi cresce di nuovo l’ombra/Dov’è questo posto in cui apro gli occhi/Forse Seoul o New York o Parigi/Mi alzo, instabile in piedi” recita la canzone dei BTS.

ON dei BTS, il video ufficiale

BTS (방탄소년단) 'ON' Official MV

Nel disco Map of The Soul 7 è inclusa anche un’altra versione del brano On, realizzata insieme alla cantante Sia. La straordinaria artista australiana, celebre per canzoni del calibro di Chandelier e di She Wolf con David Guetta, è dunque una delle due ospiti del disco, insieme ad Halsey! Il nuovo album contiene infatti anche la celebre Boy with luv, realizzata insieme alla cantautrice statunitense.

Vi ricordiamo che i ragazzi della boy band sudcoreana presenteranno per la prima volta i pezzi inclusi nel loro nuovo album in occasione del loro nuovo Map of the soul Tour. Ad oggi, purtroppo, la band non ha annunciato nessuna tappa italiana. Anche per questa volta, infatti, i fan italiani dovranno accontentarsi di una manciata di tappe europee.

Nel caso in cui voleste partecipare ad uno dei concerti dei BTS vi informiamo che i biglietti sono disponibili su LiveNation.com.