Liam Payne e Maya Henry si sono davvero lasciati?

Fino a qualche tempo fa (ve lo raccontavamo qui) Liam Payne e Maya Henry sembravano essere una coppia serena e felice. Poi però sono arrivate alcune indiscrezioni del The Sun a rovinare a tutti lo spirito romantico. Sul noto tabloid britannico, infatti, è apparso un articolo nel quale si parla della possibile rottura fra i due.

Ecco la prima foto di Liam Payne e Maya Henry insieme!

La solita famosa “fonte anonima vicina alla coppia” avrebbe rivelato che negli ultimi tempi la situazione fra i due è stata molto burrascosa. Ecco le dichiarazioni apparse sul The Sun:

Alla fine dello scorso anno lui è sempre stato super impegnato ma quando si è fermato entrambi hanno potuto rivalutare quello che volevano davvero. Loro due hanno quindi deciso di prendere strade diverse ma lui non è giù di morale, vuole solo mettersi la storia alle spalle.

Come saprete, in effetti, lo scorso dicembre Liam Payne ha finalmente pubblicato il suo primo vero disco solista, #LP1.

Ma la verità sembra essere tutt’altra e, a quanto pare, per fortuna Liam Payne e Maya Henry starebbero ancora insieme. A mettere le cose in chiaro per bene è stato questo articolo di Metro.

Riportando una fonte del Mail Online, il magazine ha riportato che in realtà nella coppia non c’è alcuna crisi e che anzi Liam Payne e Maya Henry sono più legati che mai. La scelta di prendersi una pausa dai social media per entrambi, a proposito, sarebbe proprio servita per rendere la coppia ancor più solida.