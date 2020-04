Javier Rojas su Talisa Ravagnani: “Tra noi va tutto bene”

Quest’anno ad Amici si è consumato un triangolo che ha coinvolto i ballerini Javier Rojas, Talisa Ravagnani e la ex fidanzata di lui, Solveig.

Come sapete, i due ballerini si sono salutati durante il serale dopo l’uscita di Talisa e da allora non si sono più visti a causa della quarantena. Tempo fa, lui aveva espresso il desiderio di rivederla e i fan hanno sognato tra i due un incontro d’amore!

Ieri il ballerino cubano è stato intervistato da Mondo Tv 24 e ha dichiarato questo in merito al suo rapporto con Talisa:

”Io e Talisa siamo amici da sempre. Abbiamo vissuto insieme il corso e tra noi si è creato un bel sentimento. Non ci siamo più visti per via della quarantena ma siamo solo amici. Quando ci rivedremo dobbiamo parlare, capire lo stile di vita che ha Talisa e quello che ho io. Dentro la casetta non è una relazione normale e anche quando il fine settimana andavo in giro per Roma con la mia ragazza non è una vita ideale perché stai facendo Amici e Amici è molto intenso. Penso che Talisa sia interessata ancora a me ma tra noi va tutto bene”.

Sembra dunque che Javier abbia lasciato una porta aperta a Talisa per iniziare con lei una relazione quando si rivedranno dopo il lockdown. Nel frattempo, però, alcune ragazze che lui ha cercato di abbordare denunciano i suoi comportamenti da conquistatore.Caratteristica che il ballerino non ha tenuto nascosto durante il programma. A rivelarlo è il sito IlVicoloDelleNews.it.

Il ballerino, che si trova sotto lo stesso tetto di Nicolai Gorodiskii dalla fine del talent show, a quanto pare è uno dei talenti che rivedremo ad Amici Speciali-Uniti per l’Italia, in onda dal prossimo maggio su Canale 5.