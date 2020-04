Gears Tactics, la videorecensione dello strategico su Gears of War!

Gears Tactics è un gioco strategico a turni realizzato da Splash Damage e basato su una delle serie di videogiochi più acclamate di sempre, Gears of War.

Ambientato 12 anni prima dell’episodio iniziale della saga ideata da Cliff Bleszinski di Epic Games, racconta del declino delle città sul pianeta Sera davanti alla minaccia dell’Orda di Locuste guidate dal potente Ukkon.

Con i governi in subbuglio, l’ultima speranza per l’umanità sono le squadre speciali COG. Nei panni di Gabe Diaz, il giocatore deve reclutare, addestrare e comandare dei team e affrontare le mostruose creature che emergono dal sottosuolo, in combattimenti a turni in tempo reale, tattici e brutali.

Guarda la videorecensione di Gears Tactics!

La giocabilità mischia i classici canoni del genere con alcuni elementi tipici della serie. Le battaglie restano quindi a turni, ma assumono un ritmo più dinamico, complice l’assenza di una griglia di movimento, e l’enfasi riposta sulle coperture.

I COG inoltre si mettono sulla difensiva in automatico e compiono delle uccisioni brutali come nella serie originale. Numerose poi le cutscene a corredo della trama di una campagna abbastanza longeva, e curato il design di ambienti, personaggi e creature. Il resto scopritelo nella nostra recensione!