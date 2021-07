Amici: Arisa sarebbe confermata per la prossima edizione

Arisa, professoressa della scorsa edizione di Amici, sarebbe stata confermata anche per il prossimo anno. A rivelarlo le indiscrezioni fornite dal magazine Chi.

Secondo la rivista, inoltre, l’artista potentina avrebbe rinunciato alla partecipazione ad un altro programma, un reality per l’esattezza. Stiamo parlando di Pekin Express che dopo un anno di pausa dovuta alla pandemia verrà registrato questo autunno e verrà distribuito da Sky.

Arisa, rifiutando quest’importante opportunità, avrebbe rinunciato al tempo stesso a un cachet di tutto rispetto: la cifra di 200 mila euro. Evidentemente, la cantante deve tenerci moltissimo al suo ruolo di professoressa ad Amici!

In effetti, durante la sua prima esperienza in questo ruolo è stata un’insegnante davvero amorevole con i suoi allievi. Come dimenticare, in particolare, le sue attenzioni per Raffaele e il suo modo unico per proteggerlo dai giudizi (dalla cantante ritenuti troppo taglienti) di Rudy Zerby?

Le prime indiscrezioni sul nuovo cast di Amici

Oltre al ritorno di Arisa, si sa ben poco sul nuovo cast dei professori di Amici. Quasi sicuramente dovremmo avere Giulia Stabile tra i ballerini professionisti. Per quanto riguarda la nuova classe, al momento c’è un solo nome tra i possibili allievi. Quello di Elisabetta Ivankovich.

Come ricorderete, la ragazza fu sostituita con Gaia dopo una sola settimana dalla sua entrata nella scuola. A deciderlo fu proprio Arisa che non la ritenne ancora pronta per il serale, ma le diede la possibilità di ritornare il prossimo anno.

La cantante ha confessato che aveva già avvertito in cuor suo la sensazione di un’uscita imminente. Tuttavia, è molto grata alla professoressa per aver creduto nel suo talento assicurandole un banco nella nuova edizione.

Ebbene, Elisabetta si è raccontata in un’intervista per Radio Smeraldo e in quell’occasione ha confermato che sarebbe tornata ad Amici cogliendo la possibilità offertale. Chissà che non sarà proprio lei la prima allieva di Arisa.

Cosa ne pensate del ritorno di Arisa ad Amici?