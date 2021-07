Amici di Maria De Filippi: Lorella Cuccarini ha confermato che sarà tra i professori

Comincia a delinearsi la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra le poche informazioni ufficiali, è arrivata la conferma di Lorella Cuccarini come professoressa di ballo. È stata proprio la showgirl a rispondere a questa specifica domanda al settimanale Oggi.

Ecco le sue parole, riportate da Davide Maggio, giornalista molto vicino al mondo del talent show. “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista”.

Come molti sapranno, Davide Maggio fa parte della stampa che giudica i concorrenti di Amici durante la finale, assegnando tra le altre cose il premio della critica che quest’anno è toccato a Sangiovanni.

È stato il suo sito ad anticipare per primo l’inizio anticipato di Amici. Sabato 18 settembre alle 14: 10 su Canale 5, dunque, andrà in onda la puntata in cui ovviamente verrà formata la nuova classe.

Chi sono gli altri professori e il daytime di Amici 21

TvBlog, invece, ha fornito anche un’altra importante informazione. Il cast dello scorso anno sarebbe confermato in toto. Quindi dovremmo rivedere Rudy Zerbi, Arisa e Anna Pettinelli come professori di canto, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini come professoresse di ballo.

Le indiscrezioni su Arisa, in particolare, vogliono che la cantante abbia rifiutato di a partecipare a Pekin Express per mantenere il suo ruolo nel talent show.

Per quanto riguarda il daytime, invece, ancora una volta Davide Maggio comunica che andrà in onda come sempre dal lunedì al venerdì e l’appuntamento sarà un po’ più lungo, durerà infatti 30 minuti.

Ancora non ci sono notizie, purtroppo, riguardo la rete che trasmetterà la striscia quotidiana, anche se è molto probabile Amici che andrà in onda, proprio come per l’edizione precedente, su Italia Uno.