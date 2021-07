Amici di Maria De Filippi: ecco la data d’inizio della nuova edizione

Inizierà prima, molto prima la prossima edizione di Amici. A comunicare la notizia bomba è stato meno di due settimane fa il sito d’informazione di Davide Maggio, giornalista molto vicino al mondo del talent show.

“La campanella quest’anno suonerà prima negli studi Elios. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi un’inattesa notizia sul futuro di Amici di Maria De Filippi, non trapelata durante la presentazione dei palinsesti fatta da Piersilvio Berlusconi. Il talent show di Canale 5 dovrebbe partire ben prima di fine novembre, come d’abitudine negli ultimi anni, con gli appuntamenti del sabato pomeriggio e del daytime”.

Ma ve l’ho già detto che #Amici21 inizia prima, molto prima?! — Davide Maggio (@davidemaggio) July 8, 2021

Come molti sapranno, Davide Maggio fa parte della stampa che giudica i concorrenti di Amici durante la finale, assegnando tra le altre cose il premio della critica che quest’anno è toccato a Sangiovanni.

Ma quando inizierà Amici per l’esattezza? Ecco la data precisa in cui prenderà il via la nuova edizione del talent show. Si tratta di sabato 18 settembre alle 14: 10 su Canale 5, puntata in cui ovviamente verrà formata la nuova classe.

A dare questa notizia il sito TvBlog che ha fornito anche un’altra importante informazione: il cast dello scorso anno è confermato in toto. Quindi rivedremo Rudy Zerbi, Arisa e Anna Pettinelli come professori di canto, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini come professoresse di ballo.

Per quanto riguarda il daytime, invece, ancora una volta Davide Maggio comunica che andrà in onda come sempre dal lunedì al venerdì e l’appuntamento sarà un po’ più lungo e durerà 30 minuti. Ancora non ci sono informazioni, invece, riguardo la rete che trasmetterà la striscia quotidiana, anche se è molto probabile che andrà in onda, come per l’edizione precedente, su Italia Uno.

Cosa ne pensate di questa data d’inizio di Amici?