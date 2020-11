Sanremo Giovani 2020: chi sono i primi quattro finalisti

Dopo il secondo appuntamento di AmaSanremo, andato in onda giovedì 5 novembre su Rai1 e Rai Radio2 , il gruppo di finalisti che parteciperà alla serata di Sanremo Giovani, in onda in diretta su Rai1 a 17 dicembre, raggiunge quota 4. Greta Zuccoli e Le Larve che si aggiungono ai vincitori della prima puntata, M.e.r.l.o.t. e Wrongonyou.

Greta e Le Larve sono stati i due artisti che hanno ricevuto il punteggio più alto dopo la somma dei voti attribuiti dalla Giuria Televisiva, composta da Beatrice Venezi, Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa, dal Televoto e dalla Commissione Musicale che invece era composta dal direttore artistico del Festival Amadeus, Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gian Marco Mazzi.

Da AmaSanremo a Sanremo Giovani

Sono cinque gli appuntamenti con la trasmissione AmaSanremo, condotta da Amadeus, alle 22.45 su Rai1 e Radio2, da giovedì 29 ottobre fino a giovedì 26 novembre.

Il percorso a tappe dell’edizione 2020 del contest di Rai1 porterà solo 10 di loro, nella finale del 17 dicembre, ad aggiudicarsi i 6 posti in palio per la sezione Nuove Proposte del Festival 2021. A loro si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo.

Saranno questi 8 giovani artisti a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, per arrivare fino a venerdì 5 marzo, penultima puntata del Festival di Sanremo 2021, quando si conoscerà la canzone vincitrice della categoria Nuove Proposte.

Ecco i primi quattro finalisti di AmaSanremo, a cui se ne aggiungeranno altri sei. I dieci finalisti si affronteranno nell’appuntamento con Sanremo Giovani, in onda a dicembre, per conquistare i sei posti per la Categoria Nuove Proposte.

GRETA ZUCCOLI – OGNI COSA SA DI TE

LE LARVE – MUSICAEROPLANO

M.E.R.L.O.T – SETTE VOLTE

WRONGONYOU – LEZIONI DI VOLO