X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della terza puntata

Dire che siamo emozionati è poco, perché domani @Fedez torna a trovare la famiglia di #XF2020! 💘

Appuntamento alle 21:15 su @SkyItalia e @NOWTV_It pic.twitter.com/EaVgjNHyEE — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 11, 2020

Sul palco di X Factor è prevista anche una performance speciale di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants, ideatori del successo internazionale Hypnotized.

Per quanto riguarda le esibizioni, invece, in questa terza puntata dei Live, ci sarà spazio sia per le cover e sia per i nuovi inediti! Mentre gli Over e i Gruppi hanno lavorato questa settimana sull’interpretazione di brani di altri artisti, infatti, le Under Donna e gli Under Uomini presenteranno dei nuovi inediti. In questo caso ci saranno anche delle sorprese perché un concorrente che finora ha cantato solo in lingua inglese adesso presenterà il suo primo singolo in italiano.

X Factor Mixtape 2020

I 12 artisti in gara di X Factor 2020 si sono presentati subito al pubblico con un brano originale in grado di raccontare il loro mondo e la loro visione artistica. I 12 singoli sono inclusi in X Factor Mixtape 2020, disponibile su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte di giovedì 29 ottobre.

