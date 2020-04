iPhone SE: scheda tecnica e prezzi del nuovo smartphone Apple

La tecnologia non si ferma mai, neanche ai tempi di una pandemia globale. Il gigante del tech Apple ha annunciato nelle scorse ore, a proposito, l’arrivo di un nuovo gioiellino. Stiamo parlando di iPhone SE, uno smartphone che per una volta si adatta “a tutte le tasche”.

Già, perchè iPhone Se, contrariamente agli smartphone che il gigante di Cupertino ha rilasciato nel tempo, ha un prezzo molto più contenuto! Ma andiamo a scoprire insieme tutte le caratteristiche del prodotto!

Rispetto ai modelli di iPhone precedenti, iPhone SE può vantare una telecamea di livello superiore da 12 megapixel. Non solo essa vi permetterà di scattare foto e selfie incredibili ma anche di girare video in 4K di altissima qualità. Ma non è finita qui!

Fra le caratteristiche del telefono c’è anche il processore di iPhone 11, uno dei più se non il più avanzato in commercio (A13 Bionic). Segnaliamo inoltre una durata della batteria di gran lunga superiore a molti altri smartphone in circolazione.

Il design, infine, è di alluminio e può vantare un vetro particolarmente resistente. Anche questo tipo di smartphone, inoltre, resiste all’acqua e può rimanere immerso fino ad un metro di profondita per un massimo di 30 minuti.

Vi informiamo che questo nuovo smartphone sarà in vendita dal 24 aprile al costo di “soli” 499 euro per la versione da 64GB, 549 euro per quella da 128 GB e a 699 euro per quella da 256GB. Lo smartphone è disponibile in tre distinti colori: il bianco, il nero e il rosso.



Qui sotto trovate il video ufficiale di presentazione del telefono con tutti i dettagli tecnici riassunti in formato visivo.





Come preordinarlo online

Vi informiamo che il pre-order online di iPhone Se sarà disponibile sul sito di Apple (cliccate qui per info) a partire dalle ore 14:00 del 17 marzo.